Así ha cambiado Dalt Vila: la ciudad antigua de Ibiza, mucho más viva y accesible para todos

Dalt Vila, el recinto amurallado de Ibiza declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, está viviendo una nueva etapa. Sus calles empedradas, plazas, miradores y rincones históricos forman parte de uno de los grandes atractivos turísticos y culturales de la isla, un lugar imprescindible tanto para quienes visitan Ibiza como para quienes la habitan durante todo el año.

Con el objetivo de conservar este legado y, al mismo tiempo, hacerlo más accesible, cómodo y dinámico, el Ayuntamiento de Eivissa ha impulsado en los últimos meses diferentes actuaciones de mejora en puntos clave del casco histórico. La plaza de sa Carrossa, la plaza de Vila, Desamparats, el Camí del Calvari y el entorno del Mercat Vell y sa Peixateria forman parte de una estrategia más amplia para recuperar el patrimonio, revitalizar los barrios históricos y reforzar el papel de Dalt Vila como un espacio vivo, cuidado y compartido.

La plaza de sa Carrosa, un espacio abierto a todos en Dalt Vila. / Ayuntamiento de Eivissa

Sa Carrossa, una plaza renovada en el corazón de Dalt Vila

Uno de los espacios que mejor refleja esta transformación de la ciudad antigua de Ibiza es la plaza de sa Carrossa, un enclave emblemático situado en el interior del recinto amurallado. Su remodelación, ya finalizada, ha permitido recuperar una zona de gran valor patrimonial y convertirla en un punto de encuentro más cómodo, accesible y atractivo para vecinos y visitantes.

El alcalde, Rafa Triguero, en la inauguración de la reforma de la plaza de sa Carrossa. / Vicent Marí

La actuación ha contado con una inversión de 951.305,21 euros, cofinanciada con fondos Next Generation EU, y se ha desarrollado sobre una superficie de 1.785,98 metros cuadrados, dentro del ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Dalt Vila–Es Soto. El proyecto ha incluido la renovación de infraestructuras obsoletas, la mejora de los servicios básicos, la creación de itinerarios adaptados y la reorganización de la plaza mediante plataformas a distintos niveles.

Estas mejoras resultan especialmente importantes en un entorno como Dalt Vila, donde la topografía, el trazado histórico y la configuración del recinto amurallado condicionan la movilidad. La intervención ha permitido hacer más amable el tránsito por la zona sin perder de vista el respeto al carácter patrimonial del espacio.

La escultura de Isidor Macabich se mantiene como elemento patrimonial de referencia. / Ayuntamiento de Eivissa

Además, la nueva plaza incorpora una zona ajardinada en su nivel superior y mantiene la escultura de Isidor Macabich como elemento de referencia. De este modo, sa Carrossa refuerza su valor como lugar de paso, de estancia y de conexión con la historia de Ibiza.

Cultura y patrimonio en un mismo espacio

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, visitó la plaza coincidiendo con la inauguración de la remodelación, en un acto que sirvió para poner en valor la importancia de recuperar los espacios públicos del casco histórico. Durante la cita, los asistentes disfrutaron de la actuación de Nost ergo sum duet, formado por Adolfo Villalonga y Antoni Riera, una muestra del espíritu con el que el Ayuntamiento quiere unir conservación patrimonial, cultura y vida ciudadana.

Actuación de Nost ergo sum duet, formado por Adolfo Villalonga y Antoni Riera. / Vicent Marí

«Con la remodelación de sa Carrossa recuperamos un espacio emblemático de Dalt Vila para convertirlo en un punto de encuentro más amable y accesible, tanto para vecinos como para visitantes. Esta actuación combina la modernización de los servicios con el respeto por el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad», destacó Triguero durante la visita.

La intervención en sa Carrossa no solo mejora la imagen de la plaza, sino que refuerza la experiencia de quienes recorren Dalt Vila y descubren sus atractivos: sus murallas renacentistas, sus calles con historia, sus vistas sobre el puerto y sus espacios públicos.

Plaza de Vila, Desamparats y Camí del Calvari: nuevos recorridos por la Ibiza histórica

La remodelación de sa Carrossa forma parte de un conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de Eivissa está desplegando en los barrios históricos, con una inversión global que ronda los diez millones de euros. Entre ellas destacan también las mejoras realizadas en la plaza de Vila y en Desamparats, dos puntos clave del entorno de Dalt Vila que contribuyen a renovar la imagen del casco histórico y a hacerlo más agradable para el paseo, la visita y la vida cotidiana.

Otro proyecto relevante ya finalizado es la reforma del Camí del Calvari, concebida para mejorar el acceso peatonal a la parte alta de Dalt Vila. Esta intervención facilita la llegada al recinto amurallado mediante un recorrido más amable y accesible, incorpora nuevas plazas de aparcamiento y ayuda a descongestionar otros accesos más utilizados.

Tras la reforma del camí del Calvari, se han creado nuevas plazas de aparcamiento y mejorado el acceso peatonal a Dalt Vila. / Sergio G. Cañizares

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento busca mejorar la conexión entre los diferentes espacios históricos de Ibiza y favorecer una forma más cómoda de descubrir la ciudad antigua, tanto para los residentes como para quienes se acercan a Dalt Vila atraídos por su valor patrimonial, cultural y paisajístico.

Mercat Vell, sa Peixateria y el futuro de los barrios históricos

La recuperación del entorno del Mercat Vell y sa Peixateria se suma a esta estrategia de revitalización de los barrios históricos de Ibiza. Estos espacios forman parte de la memoria urbana de la ciudad y son puntos de referencia para entender la relación entre el casco antiguo, el puerto y la vida cotidiana de Ibiza.

Todas estas actuaciones comparten un mismo objetivo: conservar el patrimonio y, al mismo tiempo, devolver protagonismo a los espacios públicos. No se trata únicamente de restaurar calles, plazas o edificios, sino de reforzar su uso ciudadano, mejorar su accesibilidad y convertirlos en lugares más atractivos para vivir, pasear, visitar y disfrutar durante todo el año.

Esta línea de trabajo se complementa con el I Plan de Dinamización del Patrimonio, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Eivissa que incorpora actividades culturales, musicales y divulgativas en el entorno histórico. La propuesta invita a mirar al pasado con respeto, pero también a proyectar Dalt Vila y los barrios históricos hacia el presente y el futuro.

Así, Dalt Vila avanza como uno de los grandes referentes patrimoniales de la ciudad de Ibiza: un recinto histórico más cuidado, más accesible y más vivo, donde la conservación del legado urbano se une a la cultura, la movilidad y la participación ciudadana.