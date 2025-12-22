Ya es oficial, inaugurado el paseo de acceso al Parador de Ibiza: "Permitirá que Dalt Vila vuelva a tener vida"

El Camí del Calvari, vía de acceso al Parador de Dalt Vila, ya es transitable para todos los ciudadanos. Representantes políticos del Ayuntamiento, del Consell y el Govern balear han inaugurado este paseo en la mañana de este lunes. Esta obra, impulsada por el Consorcio Patrimonio de la Humanidad, está estrechamente ligada, por su cercanía, al complejo hotelero que la cadena estatal Paradores de España prevé abrir en la ciudad amurallada en 2026. El camino cuenta ahora, entre otros aspectos, con un nuevo alumbrado público, dos miradores, acera nueva y más amplia, más mobiliario urbano (bancos) y un grupo de plazas de aparcamiento reservadas a vecinos a Dalt Vila, si bien al mismo tiempo las de uso libre han aumentado en número. En total hay 72 plazas de parking; hasta ahora eran 48.

Aparte del "embellecimiento de la infraestructura", la obra también ha consistido en mejoras "de los equipamientos hidráulicos, con la nueva red de saneamiento que suprime el depósito de aguas fecales", destacan desde el Govern y el Consistorio. Además, "se ha proyectado una nueva instalación de alumbrado público tipo LED que provoca una mejora en la eficiencia y uniformidad, así como en la sensación de seguridad". Esto supone que habrá hasta un 80% menos de consumo de energía que con los métodos tradicionales, según expone el conseller balear de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

Uno de los miradores en la vía, con vistas al mar. / J.A. Riera

El alcalde, Rafael Triguero, afirma que el Parador aportará vida a barrios históricos: "Se trata de un establecimiento que abrirá los 365 días del año y además habrá una mejor accesibilidad de todos nuestros vecinos a la Ronda Calvi y hasta el Castillo. Habrá un ascensor público [de Paradores, desde su parking hasta la Ronda Calvi] que todo el mundo podrá emplear. Esta apertura hotelera de todo el año y la mejora de la movilidad permitirá que Dalt Vila, muchas veces oscura por falta de actividad, vuelva a tener la vida que este recinto tuvo hace muchos años".

Alargar la temporada comercial

Esto, añade el primer edil, impulsará "la actividad comercial, la dinamización", y facilitará temporadas más largas en algunos negocios: "No tenemos ninguna duda de que todo el sector comercial que tenemos en los meses de verano prolongará su apertura, además de la posibilidad de implantar nuevos establecimientos comerciales en Dalt Vila para tener esa vida que esperamos aquí, pero que también esperamos en otros muchos barrios como, por ejemplo, la Marina, sa Penya y también el puerto de Ibiza".

La remodelación del Camí del Calvari ha durado, como estaba previsto, cinco meses. El proyecto se adjudicó a Hermanos Parrot por 2.557.036 euros, de los cuales un millón de euros procede del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que recauda el Govern. De ahí la presencia, en la inauguración de este lunes, del conseller Bauzà. Con su apertura, "la ciudad gana un nuevo espacio, un paseo importante para llegar a todo el recinto amurallado de Dalt Vila", destaca Triguero.

El conseller de Turismo sostiene que "se ha mejorado la gestión del ITS y el de hoy es un ejemplo claro". "Esta es obra es un ejemplo de colaboración entre tres administraciones y se ha llevado a cabo gracias a que nos visitan turistas", agrega en relación con el millón de euros procedentes de dicho impuesto. "Esta remodelación redundará en el bienestar de los residentes", asegura.

En un sentido similar se expresa Triguero: "Es de agradecer la colaboración de estos turistas que nos visitan de forma responsable y contribuyen, con esta ayuda, a que podamos mejorar espacios".

La consellera insular de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, María Fajarnés, señala que esta obra, al estar parcialmente financiada por el ITS y el Consorcio Patrimonio de la Humanidad (que recibe fondos del Ayuntamiento, del Consell y del Govern), "refleja la colaboración institucional para avanzar hacia un modelo de ciudad en el que se reivindica su historia y raíces".

El alcalde añade, por otro lado, que el Ayuntamiento sigue adelante "con mucha inversión en los entornos de Dalt Vila", en referencia a los trabajos que están llevándose a cabo en las plazas de sa Carrossa, Vila y dels Desamparats y la calle General Balanzat. También recuerda las obras en Sa Peixateria y el Mercat Vell.

Posponer la apertura

De la misma manera, han asistido a la inauguración el ingeniero redactor del proyecto, Manuel Doménech, y los concejales de Urbanismo y Patrimonio, Juan Flores y Carmen Domínguez, respectivamente. Por parte de los grupos políticos de la oposición municipal (el Ayuntamiento había invitado a todos), solo ha asistido el concejal de Vox Luis Fernando Astorri. La única concejala de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, se encuentra de baja, y desde el PSOE señalan que no habían visto a tiempo la invitación: "No nos habíamos enterado por diferentes cuestiones técnicas, ya que la comunicación había sido únicamente al mail del grupo municipal, y así se lo hemos hecho saber a Alcaldía, disculpándonos por no haber ido. Obviamente, de haberlo sabido a tiempo se habría asistido, como solemos hacer en los actos a los que se nos convoca".

La cadena hotelera estatal acusó al equipo de gobierno municipal de obligar a posponer la apertura, que estaba prevista para "otoño", debido al inicio de la reforma del Camí, de la que, según Paradores, Vila les avisó un día después del inicio de los trabajos. Triguero respondió: "Se ha comunicado y les puedo asegurar que en estos 25 meses hemos tenido multitud de intentos de comunicación con Paradores, con Turespaña... Y nos están dando portazo. Queríamos hacerlo de forma coordinada, pero vista la falta de información de Paradores, tuvimos que dar un paso adelante".