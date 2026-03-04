Estos son los treinta planes con los que podrás redescubrir Ibiza: música, teatro y rutas durante todo el año

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado el Plan de Dinamización del Patrimonio, una iniciativa que reunirá alrededor de treinta actividades culturales y divulgativas en Dalt Vila a lo largo de todo el año. La programación incluye visitas teatralizadas, rutas patrimoniales, lecturas dramatizadas, teatro de calle y conciertos en espacios históricos con el objetivo de acercar el patrimonio de la ciudad a residentes y visitantes.

Las actividades se desarrollarán principalmente dentro del recinto amurallado de Dalt Vila, declarado Patrimonio de la Humanidad, y están dirigidas a públicos diversos. El calendario arranca este mismo sábado a las 10.30 horas con una nueva jornada del programa de itinerarios patrimoniales, cuyo punto de encuentro será el parque Reina Sofía.

La concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, explicó durante la presentación del plan, celebrada en Can Botino, que el objetivo es “cuidar, modernizar y poner en valor los barrios históricos y el patrimonio de la ciudad, así como dinamizar y devolver la vida a estas zonas tan importantes”.

Rutas para conocer la historia de la ciudad

Uno de los ejes principales del programa son los itinerarios patrimoniales, rutas guiadas que permitirán descubrir la historia y el valor cultural de la ciudad.

Entre las propuestas previstas para 2026 figuran recorridos como 'La ciudad hacia el mar', que se celebrará los días 7 y 22 de marzo, con un trayecto por el Soto y la costa hasta la playa de ses Figueretes, o 'Las calles de Dalt Vila', programado para el 11 y el 26 de abril, con salida desde la plaza de España.

El calendario incluye además el itinerario 'Ibiza medieval' el 16 de mayo, 'Los orígenes de Dalt Vila' el 10 y el 25 de octubre, 'Los edificios emblemáticos' el 7 y el 22 de noviembre y la ruta 'Ibiza Patrimonio Mundial', el 5 de diciembre.

Visitas teatralizadas durante el año

Otra de las actividades destacadas serán las visitas teatralizadas, que permitirán conocer el recinto histórico a través de representaciones escénicas.

Estas visitas se celebrarán en varias fechas con dos pases diarios, a las 10 y a las 12 horas, alternando sesiones en catalán y castellano. Están previstas para el 14 de marzo, 1 de mayo, 17 de octubre, 21 de noviembre y 19 de diciembre.

Teatro, lecturas dramatizadas y música

El plan incluye también lecturas dramatizadas en el espacio cultural Es Polvorí, donde se narrará en primera persona la vida de personajes vinculados a la historia de Ibiza. Estas actividades se celebrarán a las 12 horas durante los meses de abril, septiembre, octubre y noviembre.

A ello se sumará el teatro de calle, con escenas que se desarrollarán en distintos puntos del recinto amurallado entre septiembre y diciembre, con inicio a las 11 horas en el Portal de ses Taules.

La programación se completa con ciclos musicales y conciertos en espacios patrimoniales. Entre ellos destacan 'Nits al Baluard', con conciertos en el baluarte de Sant Pere entre junio y septiembre, el ciclo 'Lluna d’Estiu' en el claustro del Ayuntamiento, el concierto a la luz de las velas el 18 de julio en el baluarte de Santa Llúcia y el ciclo 'Ibiza Concerts', del 28 al 30 de agosto con el violinista Linus Roth.

Además, la agenda cultural incluirá el festival internacional Eivissa Jazz, que se celebrará del 1 al 5 de septiembre.

Más inversión en patrimonio

Según destacó Domínguez, este plan de dinamización se suma a las inversiones municipales destinadas a la conservación del casco histórico. El Ayuntamiento ha destinado más de cinco millones de euros a infraestructuras patrimoniales y urbanas para reforzar la protección y la puesta en valor de estas zonas.