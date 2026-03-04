Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ibiza en la ITB de BerlínPeleas en centros de menoresFenómenos astronómicos en Ibiza
instagramlinkedin

Ocio

Estos son los treinta planes con los que podrás redescubrir Ibiza: música, teatro y rutas durante todo el año

El Ayuntamiento de Ibiza presenta un plan con treinta actividades culturales y divulgativas en Dalt Vila

Desde rutas guiadas hasta conciertos, todo pensado para acercar el patrimonio a residentes y visitantes

Imagen de Dalt Vila

Imagen de Dalt Vila / iStock | Alexander Nikiforov

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado el Plan de Dinamización del Patrimonio, una iniciativa que reunirá alrededor de treinta actividades culturales y divulgativas en Dalt Vila a lo largo de todo el año. La programación incluye visitas teatralizadas, rutas patrimoniales, lecturas dramatizadas, teatro de calle y conciertos en espacios históricos con el objetivo de acercar el patrimonio de la ciudad a residentes y visitantes.

Las actividades se desarrollarán principalmente dentro del recinto amurallado de Dalt Vila, declarado Patrimonio de la Humanidad, y están dirigidas a públicos diversos. El calendario arranca este mismo sábado a las 10.30 horas con una nueva jornada del programa de itinerarios patrimoniales, cuyo punto de encuentro será el parque Reina Sofía.

La concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, explicó durante la presentación del plan, celebrada en Can Botino, que el objetivo es “cuidar, modernizar y poner en valor los barrios históricos y el patrimonio de la ciudad, así como dinamizar y devolver la vida a estas zonas tan importantes”.

Rutas para conocer la historia de la ciudad

Uno de los ejes principales del programa son los itinerarios patrimoniales, rutas guiadas que permitirán descubrir la historia y el valor cultural de la ciudad.

Entre las propuestas previstas para 2026 figuran recorridos como 'La ciudad hacia el mar', que se celebrará los días 7 y 22 de marzo, con un trayecto por el Soto y la costa hasta la playa de ses Figueretes, o 'Las calles de Dalt Vila', programado para el 11 y el 26 de abril, con salida desde la plaza de España.

El calendario incluye además el itinerario 'Ibiza medieval' el 16 de mayo, 'Los orígenes de Dalt Vila' el 10 y el 25 de octubre, 'Los edificios emblemáticos' el 7 y el 22 de noviembre y la ruta 'Ibiza Patrimonio Mundial', el 5 de diciembre.

Visitas teatralizadas durante el año

Otra de las actividades destacadas serán las visitas teatralizadas, que permitirán conocer el recinto histórico a través de representaciones escénicas.

Estas visitas se celebrarán en varias fechas con dos pases diarios, a las 10 y a las 12 horas, alternando sesiones en catalán y castellano. Están previstas para el 14 de marzo, 1 de mayo, 17 de octubre, 21 de noviembre y 19 de diciembre.

Teatro, lecturas dramatizadas y música

El plan incluye también lecturas dramatizadas en el espacio cultural Es Polvorí, donde se narrará en primera persona la vida de personajes vinculados a la historia de Ibiza. Estas actividades se celebrarán a las 12 horas durante los meses de abril, septiembre, octubre y noviembre.

A ello se sumará el teatro de calle, con escenas que se desarrollarán en distintos puntos del recinto amurallado entre septiembre y diciembre, con inicio a las 11 horas en el Portal de ses Taules.

La programación se completa con ciclos musicales y conciertos en espacios patrimoniales. Entre ellos destacan 'Nits al Baluard', con conciertos en el baluarte de Sant Pere entre junio y septiembre, el ciclo 'Lluna d’Estiu' en el claustro del Ayuntamiento, el concierto a la luz de las velas el 18 de julio en el baluarte de Santa Llúcia y el ciclo 'Ibiza Concerts', del 28 al 30 de agosto con el violinista Linus Roth.

Además, la agenda cultural incluirá el festival internacional Eivissa Jazz, que se celebrará del 1 al 5 de septiembre.

Noticias relacionadas y más

Más inversión en patrimonio

Según destacó Domínguez, este plan de dinamización se suma a las inversiones municipales destinadas a la conservación del casco histórico. El Ayuntamiento ha destinado más de cinco millones de euros a infraestructuras patrimoniales y urbanas para reforzar la protección y la puesta en valor de estas zonas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
  2. La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
  3. Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
  4. Las tarifas del nuevo parking de Ibiza: 3,5 euros la hora, pero habrá descuento para residentes
  5. Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
  6. Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
  7. Absuelta una mujer que difundió en Instagram el trabajo como ‘escort’ de una conocida en Ibiza
  8. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026

Alumnos de Ibiza transforman 1.820 garrafas de plástico en una lección sobre el agua: "Somos nosotros quienes contaminamos"

Alumnos de Ibiza transforman 1.820 garrafas de plástico en una lección sobre el agua: "Somos nosotros quienes contaminamos"

José Luis Córcoles, director de Horeca Baleares: «Queremos que las soluciones más potentes se presenten en Ibiza»

Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza

Resolver misterios en Ibiza: Sant Josep abre inscripciones para el 'Sant Josep Express', una yincana intergeneracional con premio de 1.000 euros

Resolver misterios en Ibiza: Sant Josep abre inscripciones para el 'Sant Josep Express', una yincana intergeneracional con premio de 1.000 euros

Estos son los treinta planes con los que podrás redescubrir Ibiza: música, teatro y rutas durante todo el año

Estos son los treinta planes con los que podrás redescubrir Ibiza: música, teatro y rutas durante todo el año

Si te gusta resolver misterios y quieres ganar 1.000 euros, esta yincana en Ibiza es para ti

Si te gusta resolver misterios y quieres ganar 1.000 euros, esta yincana en Ibiza es para ti

Ibiza irrumpe en el caso Epstein: El pasado de Sarah Ferguson antes de casarse con el príncipe Andrés

Ibiza irrumpe en el caso Epstein: El pasado de Sarah Ferguson antes de casarse con el príncipe Andrés

Un incendio en el vertedero de Ca na Putxa en Santa Eulària moviliza a los bomberos de Ibiza

Un incendio en el vertedero de Ca na Putxa en Santa Eulària moviliza a los bomberos de Ibiza
Tracking Pixel Contents