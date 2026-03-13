Ibiza impulsa la transformación y dinamización de su núcleo histórico

Ibiza vive un proceso de transformación que ya es visible en diferentes puntos de su núcleo histórico. A través de una inversión pública sin precedentes, el Ayuntamiento está impulsando actuaciones destinadas a mejorar los espacios urbanos, modernizar infraestructuras y reforzar el valor patrimonial de barrios emblemáticos como Dalt Vila y La Marina.

Este proceso de renovación forma parte de una estrategia planificada que combina intervenciones urbanas, rehabilitación de edificios históricos y nuevas iniciativas de dinamización cultural. La ciudad avanza así hacia un modelo que protege su patrimonio y, al mismo tiempo, lo integra plenamente en la vida cotidiana de residentes y visitantes.

Una parte importante de esta transformación se centra en la mejora de calles y plazas para hacer estos espacios más cómodos, accesibles y atractivos. Entre los proyectos más destacados se encuentra la remodelación del Camí des Calvari, uno de los principales accesos a Dalt Vila. La intervención ha convertido este recorrido en un paseo más accesible y agradable, con nuevas zonas de estancia, miradores y mejoras en los servicios urbanos. Además, la iniciativa incluye la ampliación del aparcamiento existente.

A esta actuación se suman otras obras en distintos puntos del casco histórico, como la renovación de las calles Santa Maria y General Balanzat o la mejora del entorno de la plaza de Vila y Sa Carrossa. Estas intervenciones permiten actualizar infraestructuras básicas como el alcantarillado o las instalaciones eléctricas, además de renovar pavimentos y mejorar la calidad del espacio urbano.

El resultado es un recorrido urbano más atractivo y funcional, que refuerza la conexión entre sus diferentes espacios y facilita el tránsito de quienes viven o visitan esta zona de la ciudad.

Otro de los pilares del proceso de transformación es la rehabilitación de edificios históricos que forman parte de la identidad de Ibiza. El objetivo es preservar su valor patrimonial y, al mismo tiempo, adaptarlos a nuevas necesidades.

Uno de los proyectos más destacados es la reforma del Mercat Vell, un edificio construido en el siglo XIX en el corazón del barrio de La Marina. La remodelación permitirá mejorar las instalaciones y reorganizar los puestos de venta para incorporar nuevos equipamientos y servicios para comerciantes y usuarios.

Muy cerca se encuentra sa Peixateria, un edificio que está siendo rehabilitado para convertirse en un espacio cultural polivalente. El proyecto contempla mantener su característica estructura octogonal y crear un interior amplio y versátil que permitirá acoger exposiciones, conciertos, encuentros culturales y distintas actividades vecinales. Cuando finalicen las obras, este espacio contribuirá a dinamizar el barrio y ampliará la oferta cultural disponible en la ciudad.

Acercar el patrimonio a la ciudadanía

La transformación del núcleo histórico no se limita a la renovación de espacios físicos. También incluye iniciativas destinadas a dar vida al patrimonio y acercarlo a la ciudadanía.

En este sentido, el Consistorio ha puesto en marcha el Plan de Dinamización del Patrimonio, una programación cultural que reúne diferentes actividades en el entorno de Dalt Vila a lo largo del año. Entre ellas se incluyen visitas teatralizadas, itinerarios patrimoniales, lecturas dramatizadas, representaciones de teatro en la calle y ciclos musicales en enclaves históricos. Propuestas que permiten descubrir la historia de la ciudad de una forma diferente y participativa, al tiempo que refuerzan el valor cultural de los espacios patrimoniales.

La programación se desarrolla a lo largo del año y contribuye a que el recinto histórico sea un espacio activo, abierto tanto a residentes como a quienes visitan la ciudad.

El proceso de revitalización de Dalt Vila y La Marina también contempla medidas para reforzar la actividad económica y favorecer la presencia de comercios durante todo el año. Para ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha incentivos fiscales dirigidos a los establecimientos que permanezcan abiertos más de nueve meses al año. Estas bonificaciones permiten reducir de forma significativa determinadas tasas municipales y buscan apoyar a los negocios que contribuyen a mantener vivos estos barrios. Una medida que complementa las inversiones urbanas y culturales, con el objetivo de consolidar un centro histórico dinámico, activo y con actividad más allá de la temporada turística.

Todas estas actuaciones forman parte de un plan de inversiones más amplio que contempla decenas de proyectos en distintos puntos del municipio y que se llevarán a cabo durante los próximos años.

La transformación de Ibiza ya ha comenzado y los resultados empiezan a verse en las calles de Dalt Vila y La Marina, pero el trabajo continúa. El Consistorio ya contempla futuros proyectos que permitirán construir una ciudad más accesible, viva y preparada para el futuro.