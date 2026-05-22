Un nuevo espacio en el corazón de Dalt Vila

El Ayuntamiento de Ibiza inauguró ayer la remodelada plaza de sa Carrossa, una actuación estratégica para la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos del recinto amurallado de Dalt Vila. El proyecto, adjudicado a Hermanos Parrot S.A. por 951.305 euros y cofinanciado a través del instrumento Next Generation EU, ha renovado infraestructuras obsoletas y creado un espacio «más accesible, atractivo e integrador».

El alcalde, Rafael Triguero, visitó la plaza con motivo de la presentación de las obras, en un acto en el que actuó Nost ergo sum duet, formado por Adolfo Villalonga y Antoni Riera.

«Con la remodelación de sa Carrossa recuperamos un espacio emblemático de Dalt Vila para convertirlo en un punto de encuentro más amable y accesible, tanto para vecinos como para visitantes. Esta actuación combina la modernización de los servicios con el respeto por el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad», destacó Triguero.

La intervención se ha llevado a cabo sobre una superficie total de 1.786 metros cuadrados, dentro del ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Dalt Vila-Es Soto, e incluye la renovación de las redes de baja tensión, telecomunicaciones, saneamiento, pluviales, agua potable y alumbrado público.

Las obras también han permitido mejorar la accesibilidad con nuevos itinerarios adaptados y plataformas a diferentes niveles, además de reordenar el espacio central para hacerlo más diáfano y polivalente. La plaza cuenta ahora con una nueva pavimentación de piedra caliza natural, en coherencia con la imagen urbana de Dalt Vila, y una zona ajardinada en el nivel superior. También se ha mantenido la escultura de Isidor Macabich como «elemento patrimonial destacado».

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La inversión forma parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dentro de una subvención de más de 2,8 millones concedida a Ibiza como ciudad integrada en la red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.