¿Dónde aparcar en Ibiza? Casi 1.600 plazas gratuitas te esperan en los aparcamientos disuasorios de la ciudad

Encontrar aparcamiento en Ibiza puede convertirse en una tarea complicada, especialmente en los meses de mayor actividad. Para aliviar esta situación, el Ayuntamiento de Eivissa ha puesto en marcha un proyecto para habilitar diez aparcamientos disuasorios gratuitos en distintos barrios del municipio, una actuación que permitirá ordenar cerca de 1.600 plazas de estacionamiento y crear unas 300 nuevas.

Respuestas a la eterna pregunta: ¿Dónde aparcar gratis en Ibiza?

El objetivo es ofrecer más opciones a residentes y visitantes que buscan dónde aparcar gratis en Ibiza, especialmente en lugares próximos al centro, reduciendo al mismo tiempo la presión de tráfico y estacionamiento en las zonas más congestionadas.

“El objetivo es recuperar solares que hoy están degradados o infrautilizados y convertirlos en espacios de aparcamiento ordenados, seguros y accesibles”, explicó el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, durante la presentación del proyecto.

Uno de los aparcamientos disuasorios, que contará con iluminación, arbolado y plazas para personas con movilidad reducida. / Ayuntamiento de Eivissa

La actuación cuenta con una inversión total de 1.001.272,58 euros, financiada a través del Impuesto de Turismo Sostenible del Govern de las Illes Balears, y las obras han sido adjudicadas a la empresa Islasfalto S.L.

Aparcamientos disuasorios gratuitos en Ibiza: una solución para mejorar la movilidad

Los nuevos aparcamientos disuasorios gratuitos en Ibiza estarán distribuidos en diferentes puntos de la ciudad y permitirán estacionar el vehículo en zonas próximas para después acceder al centro a pie o utilizando las diferentes líneas de transporte público.

Esta estrategia busca mejorar la movilidad urbana y reducir la circulación innecesaria de coches buscando aparcamiento, que resulta molesta para los vecinos y desesperante para los conductores.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en la presentación de la adecuación y creación de nuevos aparcamientos disuasorios. / Toni Escobar

Según el alcalde, la actuación responde a una de las principales demandas de los ciudadanos: “Con estas obras ampliamos la oferta de aparcamiento, ordenamos espacios que hoy generan problemas y facilitamos una movilidad más ordenada y sostenible”.

Además de incrementar el número de plazas disponibles, el proyecto también mejorará la accesibilidad con 48 plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

¿Dónde encontrarás los nuevos parkings disuasorios en Ibiza?

Los nuevos espacios de aparcamiento en Ibiza estarán repartidos en diez ubicaciones del municipio.

Aparcamiento de Cas Dominguets de Dalt - Sa Joveria. / Ayuntamiento de Eivissa

Cas Dominguets de Dalt (sa Joveria) : 776 plazas (27 PMR)

: 776 plazas (27 PMR) Antonio Machado : 216 plazas (6 PMR)

: 216 plazas (6 PMR) 8 d’Agost : 103 plazas (3 PMR)

: 103 plazas (3 PMR) Sa Punta : 100 plazas (3 PMR)

: 100 plazas (3 PMR) Can Bossa : 54 plazas (2 PMR)

: 54 plazas (2 PMR) Avenida Sant Jordi : 48 plazas (2 PMR)

: 48 plazas (2 PMR) Raspallar : 37 plazas (2 PMR)

: 37 plazas (2 PMR) Font i Quer : 35 plazas (1 PMR)

: 35 plazas (1 PMR) Sa Llavanera : 33 plazas (2 PMR)

: 33 plazas (2 PMR) San Pablo: 22 plazas

En total, los aparcamientos sumarán 658 plazas en el lote 1 y 776 en el lote 2, consolidando una red de parkings pensada para facilitar el estacionamiento en distintos puntos de la ciudad.

¿Cómo serán los nuevos aparcamientos en Ibiza?

Los nuevos aparcamientos disuasorios en Ibiza se habilitarán en parcelas que hasta ahora estaban vacías o infrautilizadas. El Ayuntamiento de Eivissa ha anunciado que, mientras no se desarrollen urbanísticamente, estos solares se acondicionarán para su uso como estacionamiento público.

Ayuntamiento de Eivissa

Las obras de renovación o habilitación de estos aparcamientos incluirán:

limpieza y desbroce de las parcelas.

nivelación del terreno.

compactación del suelo con zahorra.

reordenación de las plazas de aparcamiento.

delimitación mediante postes y cuerdas.

señalización y ordenación del tráfico.

cartel informativo en cada aparcamiento.

Además, el proyecto incorpora mejoras ambientales y de seguridad: se instalarán 147 puntos de alumbrado público solar y se plantarán 209 árboles, principalmente plátanos y almezes, con el objetivo de integrar estos espacios en el entorno urbano.

Más opciones de aparcamiento en Ibiza para residentes y visitantes

El Ayuntamiento destaca que esta actuación permitirá mejorar y ampliar las posibilidades de aparcamiento en Ibiza, especialmente en zonas cercanas al centro urbano, donde encontrar sitio puede resultar complicado.

“Es una actuación que mejora el día a día de los residentes, recupera espacios urbanos y da respuesta a una de las principales demandas de los ciudadanos: disponer de más espacios de aparcamiento y mejor organizados”, afirmó Triguero.

Con la creación de estos nuevos espacios, la ciudad busca avanzar hacia un modelo de movilidad más ordenado, en el que los conductores tengan más alternativas claras sobre dónde aparcar en Ibiza sin saturar las calles del centro.