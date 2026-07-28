XO de Dabid Muñoz aterriza en Formentera con sabor a rock

Ses Roques, uno de los locales con más historia de Sant Ferran en Formentera, estrena este verano una nueva etapa marcada por la unión de gastronomía, música y memoria. El establecimiento, en pie desde los años 60, ha sido durante décadas parte del paisaje cultural de Formentera. Por este mítico restaurante han pasado nombres que forman parte de la historia musical internacional como Pink Floyd, James Taylor o King Crimson, cuando la isla comenzaba a construir el magnetismo que todavía conserva.

Formentera XO, el proyecto gastronómico del chef Dabiz Muñoz, estrena verano en Ses Roques.

En ese escenario llega por primera vez a Formentera XO, el proyecto gastronómico del chef Dabiz Muñoz, gracias a la alianza con Francisco Larrey y Juan Manuel Costa. La elección de Ses Roques no parece casual, se trata de un espacio con alma, historia y una identidad alejada de artificios, cualidades que encajan con una cocina que busca impacto sin necesidad de solemnidad.

La llegada de XO forma parte de una amplia transformación más de Ses Roques, un lugar con historia en Formentera.

La propuesta creada en exclusiva para Ses Roques XO Formentera es breve, directa y pensada para convivir con el ambiente del local. El menú se articula en torno a tres sando burgers y unas patatas fritas. La Gyoza Sando Burger combina vaca vieja, brioche con mantequilla tostada, queso cheddar, mayonesa con alma de gyoza, chili oil y salsa emi. La Formentera Sando Burger mira a la isla con mayonesa de sobrasada local, nube de parmesano y salsa barbacoa de crema agria. La Txuleta Sando Burger apuesta por un perfil más intenso, con salsa spicy de miso ahumado y grasa de txuleta a la brasa.

De izquierda a derecha Fran Larrey, Dabiz Muñoz y Juanma Costa. / .

La oferta se completa con patatas fritas con polvo tajín y tres salsas a elegir: parrilla, jalapeño trufa y chilioli. Una carta reducida, pero con personalidad, que refuerza la idea de una cocina informal, potente y ligada a la experiencia.

La música protagoniza las noches. / .

La llegada de XO forma parte de una transformación más amplia de Ses Roques. El local quiere evolucionar sin perder sus raíces, mantener su carácter auténtico e integrar a la comunidad local en esta nueva etapa. La gastronomía comparte protagonismo con una programación diaria de música en directo y sesiones de dj, para recuperar el espíritu de punto de encuentro que siempre ha acompañado al espacio.

XO Formentera Ses Roques abre a partir de las 20.30 horas y está situado en la carretera de la Mola, en el kilómetro 6,6, en Sant Ferran. La propuesta estará activa durante toda la temporada de verano de 2026 y suma una nueva dirección al plan nocturno de Formentera: cocina exclusiva de Dabiz Muñoz, música y uno de los escenarios con más memoria de la isla.