El chef Dabiz Muñoz desembarca en Formentera con su universo XO

Ses Roques lleva en pie desde los años 60 y sus paredes tienen memoria. Pink Floyd, Bob Dylan, James Taylor y King Crimson pasaron por este local de Sant Ferran antes de que nadie supiera muy bien cómo explicar por qué Formentera enganchaba tanto. Este verano, ese mismo espacio acoge a Dabiz Muñoz y a XO, su marca de street food, que llega a la isla por primera vez. La combinación tiene su lógica: un lugar con historia y sin pretensiones y un cocinero que lleva años demostrando que la mejor cocina no necesita mantel.

Ses Roques inicia una nueva etapa en Formentera con una propuesta que fusiona gastronomía, música y cultura, manteniendo un firme compromiso con la esencia de la isla y las personas que la hacen única. El proyecto nace con la voluntad de evolucionar respetando sus raíces, integrando a la comunidad local en esta nueva etapa y preservando el carácter auténtico de uno de los espacios más emblemáticos de Sant Ferran.

La propuesta gastronómica llega de la mano de XO, la marca de street food creada por Dabiz Muñoz, reconocida por su creatividad, sabor y espíritu inconformista. Esta oferta convive con una programación musical y cultural diaria que convierte Ses Roques en un punto de encuentro donde disfrutar de la mejor gastronomía, conciertos en directo y sesiones de DJs en un entorno único.

Ses Roques abre desde las nueve de la noche hasta las cuatro de la madrugada. Para más información: info@sesroquesformentera.com o en el perfil de IG: @sesroquesoficial. Teléfono: +34 638 55 62 56.