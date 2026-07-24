Restaurantes en Formentera: De los sabores universales a las tradiciones más arraigadas

La gastronomía de Formentera está viviendo una época de auge sin precedentes. A la cocina tradicional de la isla, basada en el pescado, los arroces, las recetas sencillas y el producto de proximidad, se suma en los últimos años una oferta cada vez más amplia, con proyectos firmados o vinculados a algunos de los nombres más conocidos de la cocina española y un universo de sabores internacionales que sorprende en una isla tan pequeña.

El entorno privilegiado que rodea a muchos restaurantes en Formentera hace que no solo importe qué se come, sino también cómo se vive la experiencia. / TERANKA FORMENTERA

El número de cubiertos crece sin parar, aprovechando los singulares espacios que tanto atraen de Formentera. «Un dato curioso es que en la isla tenemos el doble de plazas en restauración que de camas en hoteles», destaca el director del restaurante Mariterra, Joan Tur, quien reconoce que «el nivel gastronómico en Formentera es increíble en comparación con hace 20 años».

Grandes chefs vinculados a Formentera

La llegada de chefs como Nandu Jubany, Ramón Freixa o Dabiz Muñoz confirma que Formentera ha entrado con fuerza en el mapa gastronómico nacional. Jubany lleva años vinculado a la isla (desde la apertura de Can Carlitos hasta la pequeña expansión que ha ido haciendo en los últimos años), mientras que Ramón Freixa ha desembarcado en el Hotel Cala Saona con un proyecto que mira al paisaje, al producto y a la tradición desde una perspectiva contemporánea.

Por su parte, Dabiz Muñoz ha sumado este verano el universo XO al restaurante Ses Roques, ampliando en Formentera una presencia gastronómica que también se ha dejado notar en Ibiza con la inauguración de StreetXO.

La ‘adopción’ de estos chefs y el gran crecimiento de la restauración en Formentera plantean también un reto: mantener la identidad culinaria de la isla. En un territorio con una tradición gastronómica muy ligada al entorno, muchos restaurantes reivindican la importancia de trabajar con producto local y de no alejarse de las recetas que han formado parte de su historia.

«La gastronomía ha mejorado mucho en cuanto a calidad, servicio y oferta. El peligro es perder nuestra esencia, raíces y cultura, que es lo que nos distingue del resto del mundo», manifiesta Joan Tur, quien añade: «Aún quedamos unos cuantos luchando por preservar esta identidad».

Iconos de la gastronomía local que siguen en la mesa

Las verduras de temporada, los productos de la tierra y los pescados y mariscos están muy presentes en las cartas de los restaurantes que continúan velando por la cocina local. En ese patrimonio ocupa un lugar esencial el peix sec, uno de los productos más reconocibles de la despensa local. Nacido como técnica de conservación de los pescadores, este pescado secado al sol y a la brisa marina se ha convertido en símbolo de una forma de cocinar ligada al territorio. Ingrediente imprescindible en la ensalada payesa, este producto resume buena parte de la identidad gastronómica de Formentera: sencillez, memoria y sabor mediterráneo.

Es Ministre, en uno de los lugares más privilegiados de Formentera: ses Illetes. | ES MINISTRE

La cercanía del mar marca buena parte de las propuestas gastronómicas locales, especialmente en los restaurantes situados junto a la costa, donde el producto fresco continúa siendo uno de los principales atractivos. Platos como la langosta o el bogavante con huevos fritos y patatas se han convertido en los favoritos de muchos comensales, entre ellos el destacado chef Dabiz Muñoz.

Los arroces son un imprescindible en restaurantes como Tanga. / TANGA

Junto a los pescados y mariscos, los arroces son otro de los grandes reclamos, con versiones secas, melosas o caldosas que forman parte de la experiencia gastronómica de Formentera. Por supuesto, elaborados también con ingredientes que provienen del mar.

Cocinas que se abren al mundo desde Formentera

Al margen de las propuestas más mediterráneas, la isla ha abierto espacio a muchas otras cocinas. Hoy conviven en la isla restaurantes mediterráneos, italianos, japoneses, latinoamericanos, propuestas de autor y conceptos más informales. Esta variedad responde tanto al perfil internacional del visitante como a la propia evolución de Formentera, que en los últimos años ha visto crecer una oferta gastronómica más diversa y adaptada a distintos momentos del día.

La cocina que respeta el producto en restaurantes como Juvia. | / JUVIA

El equilibrio entre tradición y nuevas aperturas parece ser una de las claves en la actualidad. La presencia de grandes chefs aporta visibilidad y nuevas propuestas, pero el valor diferencial de Formentera sigue estando en aquello que la conecta con su entorno: el pescado, el producto local, las recetas de siempre y una forma de comer marcada por el ritmo de la isla.

En un contexto de creciente interés gastronómico, Formentera busca consolidar una oferta capaz de mirar hacia fuera sin perder de vista sus raíces.