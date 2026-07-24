Formentera: Un restaurante en ses Illetes con más de medio siglo de historia familiar

Ses Illetes es una de las playas más deseadas de Formentera. Sus increíbles aguas turquesa, el abrumador paisaje que la rodea y la atmósfera tranquila que se respira en esta zona de costa la convierten en el destino soñado por personas de todo el mundo. Precisamente allí, en pleno Parque Natural, se encuentra el restaurante Es Ministre, un refugio perfecto para dejarse llevar por los sabores, aromas y texturas de la mejor gastronomía mediterránea.

Es Ministre espera a los comensales en un ambiente tranquilo y familiar. / Es Ministre

Una historia familiar es el hilo conductor de la trayectoria de este restaurante, que nació en el año 1971, fundado por el pescador Víctor Serra Riera. Conocido en la isla como ‘es ministre’ (un mote que llegó para quedarse tras una broma entre amigos), este formenterense fundó un pequeño quiosco donde vendía el género que capturaba en el mar. A día de hoy, Es Ministre es un emblema de la gastronomía local conocido por residentes y visitantes.

Tras décadas de trayectoria con Víctor Serra Riera al frente del negocio, en la actualidad es la tercera generación familiar la que dirige este restaurante. La hija de Víctor Serra Riera, Monika Serra, y su nieta, Mar Escandell, permanecen al frente de Es Ministre, asegurándose de no perder las raíces de una cocina que mira directamente al mar. Y velando siempre por un servicio que consiga que el comensal se sienta como en casa.

Una carta mediterránea de raíces en Es Ministre

En la mesa de Es Ministre se puede probar la famosa langosta con huevos fritos y patatas, uno de los platos más aclamados por los grandes chefs que recorren la isla. Otra de las grandes especialidades de la casa es una suculenta pasta frutti di mare o una variedad de pescados y mariscos frescos que se elaboran al horno o en diferentes estilos culinarios, siempre con la máxima garantía de frescura y calidad.

Mariscos frescos de calidad. / Fotos: Es Ministre

Los arroces son también los reyes de la carta de Es Ministre, con delicias como el arroz encallado de bogavante, la paella roja de carabineros o diferentes paellas de verduras, mixtas o de marisco. Sin olvidar, por supuesto, una fideuà que conquista a todo el que la prueba.

Los comensales pueden comenzar su comida con una selección de entrantes en los que pueden degustar delicias de la cocina local como el peix sec de Formentera, la ensalada payesa u otros caprichos de procedencia algo más lejana como las anchoas de Santoña, el ceviche de corvina o un rico tartar de tomate.

Por supuesto, los postres tienen también su importancia, con diversas opciones de fruta fresca, tartas de diferentes sabores y un repertorio de sorbetes para refrescar y alargar la sobremesa.

Una amplia carta de bebidas para refrescarse. / Es Ministre

Cualquiera de los platos de la carta encuentra en la propuesta de bebidas un vino que maride a la perfeción. Vinos, cavas y cócteles que están pensados y escogidos con mimo para completar la experiencia gastronómica en Es Ministre.

Servicio de traslado y entrega de comida a barcos

Deleitarse con la gastronomía de este restaurante es posible directamente en su mesa, o bien a bordo de cualquier embarcación. Es Ministre dispone de servicio de traslados: puede recoger a los comensales que quieran bajar a tierra firme a comer, o bien llevarles la comida a bordo para que puedan continuar su día en alta mar.

Más información y reservas:

Web: www.restauranteesministre.com

Telf: 609 60 05 38