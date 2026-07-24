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Especial Gastronomía de Verano | Mariterra Formentera

Mariterra Formentera, el restaurante que eleva el producto a su máxima expresión

El nuevo proyecto gastronómico de Formentera, Mariterra, es un homenaje a los sabores locales a través de una cocina que evoluciona a lo largo del día hasta alcanzar la sofisticación durante las noches

El director de Mariterra, Joan Tur, y el chef David Padilla.

El director de Mariterra, Joan Tur, y el chef David Padilla. / Mariterra Formentera

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Diana Blesa

Diana Blesa

La esencia de Formentera se traslada a la mesa en el restaurante Mariterra a través de una cocina mediterránea honesta, muy vinculada a su territorio y a la estacionalidad de las materias primas. El producto local, el pan recién horneado y el aceite procedente de su propia finca son la base de una propuesta en la que cada plato habla de la isla, de la Mola y de Finca Cas Majoral.

Con el joven chef David Padilla al frente, siempre con el apoyo del director de Mariterra, Joan Tur, este nuevo restaurante es una apuesta por la cocina bien hecha, conectada con Formentera.

Apuesta por el producto local del día a la noche

Los desayunos de Mariterra son la mejor forma de comenzar la jornada: bollería recién hecha, tostadas elaboradas con pan de xeixa o de algarroba, fruta fresca de la huerta, bowls y propuestas con huevos en una atmósfera relajada y con un servicio impecable. En su carta también aparecen otros ingredientes de Formentera como el queso fresco de cabra, la sobrasada, la miel de la Mola y el aceite de oliva virgen extra elaborado a partir de su propia cosecha.

A mediodía, Mariterra apuesta por una cocina mediterránea pensada para compartir, con verduras de kilómetro cero, pescado fresco de Formentera y homenajes a la tradición. Entre sus platos se encuentran las croquetas de sobrasada y queso curado de Formentera, la ensalada payesa, el crudo de pescado local (que va cambiando: a veces tartar, otras ceviche o tataki), la frita típica de la isla y los arroces elaborados con pescado de roca, langosta o productos seleccionados de temporada. La propuesta se completa con pasta fresca de trigo ecológico de la finca, carnes, pescados y elaboraciones a la brasa.

El cordero de la propia finca es protagonista de diferentes platos en Mariterra.

El cordero de la propia finca es protagonista de diferentes platos en Mariterra. / Mariterra

Noches en Mariterra: una experiencia íntima y cuidada

Cuando llega la noche, la experiencia adquiere un carácter más íntimo y cuidado. La propuesta mantiene su compromiso con el origen y eleva los productos al máximo nivel, aportando un toque de sofisticación a la cocina y reinterpretando platos tradicionales.

Mariterra, un lugar tranquilo para disfrutar de la gastronomía de día y de noche. | FOTOS: MARITERRA

Mariterra, un lugar tranquilo para disfrutar de la gastronomía de día y de noche. / Mariterra

En las noches de Mariterra se pueden degustar el tartar de tomate (elaborado con diferentes variedades de la finca), el canelón de cordero de su propia finca con bechamel de xeixa, la raya de Formentera a la mantequilla negra o el pescado fresco seleccionado según la propuesta de la lonja, sin olvidar la langosta mediterránea o el bogavante nacional a la brasa.

Para quienes prefieren dejarse guiar por el chef, el restaurante ofrece también un menú degustación compuesto por seis platos elegidos cuidadosamente. Un viaje sensorial muy recomendado que permite conocer los sabores más emblemáticos de la isla en elaboraciones delicadas que respetan el producto.

Ubicado en Sant Francesc Xavier, Mariterra conecta el mar y la tierra de Formentera mediante una cocina con personalidad, que evoluciona durante el día para alcanzar su máxima expresión cada noche.

Más información y reservas:

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Web: www.restaurantmariterra.com

Mapa de ubicación del Mariterra Restaurant en Formentera.

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