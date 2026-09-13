Vivienda en Ibiza: Sant Josep prevé que se construirán alrededor de 500 VPL en áreas de transición

El Ayuntamiento de Sant Josep ha recibido hasta el momento cuatro iniciativas privadas que cumplen con los requisitos para desarrollarse como proyectos residenciales estratégicos en áreas de transición. El alcalde, Vicent Roig, prevé que, de salir adelante todos los proyectos, se construirán alrededor de 500 viviendas de precio limitado (VPL) en su municipio para residentes, con la perspectiva de que podrán estar listas a lo largo de 2029.

«Hay que tener en cuenta que, en los últimos registros, tenemos alrededor de 300 demandantes de vivienda en el municipio», recuerda el alcalde. «Vamos por el buen camino, ahora falta que se materialice y que realmente podamos llevar todos estos proyectos adelante».

Sant Josep, al igual que Vila, Sant Antoni y Santa Eulària, se acoge a la vía abierta por el Govern balear con la Ley 4/2025, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Balears.

Con esta herramienta, los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes pueden reclasificar como urbanos terrenos en las áreas de transición, como se denomina al suelo rústico común limítrofe con las áreas urbanas. Eso sí, siempre y cuando se trate de solares que sean colindantes con un edificio de viviendas plurifamiliares, cuenten con infraestructuras de servicio cercanas y tengan una superficie suficiente para construir un mínimo de 60 VPL.

Las palabras del alcalde chocan de pleno con el aviso lanzado esta semana por la demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (Coaib). Durante la presentación del balance de los datos de edificación, su presidente, Lluís Oliva, lamentó que la normativa ad hoc del Govern apenas iba a tener incidencia en Ibiza, salvo en el caso de Vila.

Precisamente, Oliva señalaba el hecho de que los proyectos residenciales estratégicos debían lindar al menos con un edificio plurifamiliar, un requisito fácil de cumplir en Palma, pero no en los pueblos rodeados de casas unifamiliares. «Era una idea muy buena, pero parece que la redacción de la normativa no tuvo en cuenta la realidad de las Pitiusas», se resignaba.

Unidad de actuación

Vicent Roig considera que la interpretación del Coaib contemplaba los solares en áreas de transición de manera individualizada, sin contar con que varios propietarios «pueden ir sumando» y formar una unidad de actuación. «Puede que un solar de 5.000 metros no cumpla con las condiciones, pero si se agrupa con otros y uno de ellos linda con un edificio plurifamiliar ya podrían cumplir con los requisitos», subraya.

De hecho, Roig apunta que, de los cuatro proyectos presentados al Ayuntamiento, en tres de ellos se han juntado varios propietarios que pretenden crear una unidad de actuación. Las propuestas se encuentran en Sant Jordi, Cala de Bou, Platja d’en Bossa y Sant Josep.

El consistorio josepí, al igual que el resto, dispone de plazo hasta final de año para cerrar la aprobación inicial de la modificación puntual de estos terrenos en áreas de transición para clasificarlos como urbanizables. El Govern estableció que las VPL construidas con esta vía se destinen exclusivamente a inquilinos que puedan acreditar una residencia mínima de cinco años, aunque Sant Josep restringió este requisito hasta los diez años.