Aviació
Els primers avions que van aterrar a Eivissa
Quan es parla d’una ampliació desmesurada de l’aeroport des Codolar, o d’Eivissa, segons la terminologia oficial, cal fer una mirada enrere per conèixer com va començar l’aviació a les Pitiüses
EL BATIAR DE L’AIRE PER ALGUNS EIVISSENCS.
El 1921 un hidroavió italià model Savoia S-9 va fer un viatge a Eivissa per donar a conèixer les possibilitats d’aquest aparell i pensar en obrir algunes línies aèries. Fou un esdeveniment històric per a Eivissa. Es volia familiaritzar els pitiüsos en aquell nou sistema de transport, que s’anava generalitzant. L’avió de bandera italiana era a Palma i un home agosarat com era Carles Roman Ferrer, que era a Mallorca, no va voler deixar l’oportunitat de fer el vol fins a Eivissa. Aquest hidroavió realitzà el bateig de l’aire a tots els eivissencs que poguessin pagar les 50 pessetes que cobraven, una fortuna a l’època. Sembla que únicament cinc eivissencs pagaren l’import del viatge; algunes de les autoritats eivissenques i els directors dels dos periòdics que existien foren obsequiats a fer la volta aèria.
El pilot de l’avió era l’italià Umberto Guarnieri, que amb aquell Savoia pensava establir una línia aèria entre Barcelona i Palma, primer per al correu postal i després, també per a passatgers. La iniciativa no va tenir l’èxit esperat i el 1923 Guarnieri va morir en un accident de l’avió que pilotava quan volava sobre un llac en la frontera entre Itàlia i Suïssa.
HIDROAVIÓ ‘IBIZA’.
Un altre fet destacat dels inicis de l’aviació fou el bateig d’un avió designat amb el nom ‘Ibiza’. Un grup d’empresaris mallorquins crearen la Companyia Aero Marítima Mallorquina (Camsa). Un dels avions que compraren per la línia postal que volien establir entre Palma i Barcelona, era un hidroavió model Savoia 16 que li posaren el nom de la nostra illa. L’abril de 1922 l’hidroavió ‘Ibiza’ sortí de Barcelona amb destinació a Palma, però als quinze minuts de vol i a una distància d’unes 11 milles del port de Barcelona tengueren una avaria en el motor i a pesar dels intents d’amarar, varen caure en barrina. Se salvà el mecànic mentre que el pilot, també de nacionalitat italiana, no va aparèixer mai més.
Durant la dictadura de Primo de Rivera hi hagué diversos projectes relacionats amb l’aviació que es presentaren però que no arribaren a bon terme. Es parlava d’aixecar un gran port per a vaixells d’alt bord, que era el nom que rebien aleshores els vaixells majors, a la badia de Portmany. També es deia de fer un camp d’aviació al proper pla de Sant Agustí, lloc ben factible per les seues condicions orogràfiques. Es parlava en aquells moments també de fer una base d’hidroavions a l’Estany des Peix. Cosa que no fructificà fins a la Guerra Civil.
RAMON TORRES GUASCH REALITZA UN RAID FINS AL NÍGER.
Hi ha un personatge eivissenc del qual no es tenen gaires notícies, és Ramon Torres Guasch nascut els primers anys del segle, (1906?) que als dos anys d’edat passà a viure a Barcelona on els pares regentaren un trast a un mercat de la ciutat i tenien també una pastisseria. A bord d’una avioneta de la seua propietat el novembre de 1934 va fer un raid de 12.000 quilòmetres en unes cent hores de vol. Necessità un mes per completar el periple que va travessar el desert del Sàhara, i el portà fins a Níger. Caldrà investigar sobre aquest eivissenc, per ara anònim. Altres informacions el donen com nascut a Barcelona. Diario de Ibiza afirmava que era nascut a Eivissa i així ho semblen els seus llinatges. Es diu que era enginyer industrial i que morí a les platges de l’Escala quan atacava un vaixell italià a la badia de Roses durant la Guerra Civil i les defenses antiaèries el tombaren.
LA SEGONA REPÚBLICA.
Ja durant la II República hi ha diversos intents per habilitar un camp d’aterratge que pogués emprar-se per a avions i així poder establir una línia aèria. L’octubre de 1934 la premsa eivissenca donava la notícia de la imminent arribada d’un aparell Dragon Havilland, mogut per dos motors amb una potència de 135 HP cada un i que serviria la primera línia aèria. El trajecte programat s’iniciava a Palma, feia escala a Eivissa, continuava cap a València i finalitzava el vol a Madrid. Després faria el trajecte a la inversa. L’aparell tenia capacitat per a vuit passatgers i la correspondència postal. El lloc elegit per a l’aterratge de l’aeronau a Eivissa sembla que seria el camp de sa Palmera, a la zona des Pratet i que en aquells anys s’emprava com a camp de futbol. Cal pensar que els petits aparells d’aquell moment, no necessitaven més que una extensió d’uns centenars de metres per poder enlairar-se o aterrar. La idea no arribà a fructificar.
L’estiu de 1935 un hidroavió bimotor va amarar al port d’Eivissa, era de la Companyia Línies Aèries Espanyoles (LAPA), duia un alt executiu de la companyia i l’objectiu del viatge era localitzar un terreny susceptible d’emprar-se com a camp d’aterratge en cas d’avaria dels aparells d’aquella companyia que havien de començar a enllaçar Palma i València. Els periòdics del moment demanaven que, ja que hi hauria un camp d’aterratge habilitat, els avions de la companyia fessin escala a Eivissa, almenys una vegada a la setmana per atendre els possibles viatgers eivissencs.
Més endavant es parlava que el director general d’Aeronàutica, el general Miguel Núñez del Prado tenia amistat amb l’enginyer del port d’Eivissa, José Luis de Castro Espejo cosa que podria afavorir aquest projecte de condicionar un camp d’aviació a Eivissa. Arribà la Guerra Civil i tots aquestos projectes se n’anaren en orris.
EL PRIMITIU CAMP D’AVIACIÓ DES CODOLAR.
Aquestes múltiples peticions dels eivissencs per poder disposar d’un aeròdrom es varen veure realitzades al començament de la Guerra Civil. Però va ser per ús militar exclusivament. Els militars nacionals habilitaren uns terrenys propers a la platja des Codolar, que tenien la funció de camp d’aviació eventual de campanya. No se’n coneix cap intervenció militar d’aquest primitiu aeròdrom. Les maniobres militars de 1929 amb desembarcament as Codolar, tal vegada és origen de l’elecció. Vora la pista es varen construir uns barracons que deien que tenien capacitat per a 36 soldats i una farmaciola d’urgència. Quan es va veure que la pista militar no era més que una zona lliure de vegetació i amb el terreny únicament piconat, no cobria les necessitats dels eivissencs. Fou declarat aeròdrom militar d’emergència, una vegada acabada la Guerra Civil. L’illa necessitava un aeroport civil.
De la immediata postguerra hi ha diverses notes de visites dels governadors civils i capitans generals de les Balears que venien a Eivissa, en visita oficial, en avions militars.
El 1942 es redactà un projecte d’aeròdrom as Codolar que mai es va dur a terme.
LA BASE D’HIDROS DE FORMENTERA.
Diferent fou el cas de la base d’hidroavions que pel mateix temps, començament de la Guerra Civil, s’instal·là a l’Estany Pudent, que depenia orgànicament de la base d’hidros de Pollença. Amb més o menys regularitat funcionà fins a les darreries dels anys cinquanta. Com a record d’aquella base queda encara un petit moll a l’Estany Pudent, on amarraven els hidros i un edifici de secció triangular que era dipòsit de combustible i de municions.
L’AEROPORT CIVIL.
Per a l’aeroport que necessitava l’illa, es decidí aixecar-lo en terrenys de l’antic aeròdrom militar. La ubicació definitiva fou al poble de Sant Francesc de s’Estany, concretament en territoris de la venda de Can Llaudis, en ple pla de ses Salines. És un terreny completament pla, sense accidents orogràfics rellevants i completament obert a la mar cap a llevant i a ponent, cosa ideal per un cap d’aviació, que tengué el nom d’aeroport des Codolar i que amb successives ampliacions ha vengut a ocupar quasi tot el territori de la venda. Aquesta instal·lació va significar el desviament de diversos torrents que abocaven als estanys. Així el torrent de sa Font des Taronger, que a començament del segle XX desembocava a l’estany Roig, fou desviat cap a la platja des Còdols, per tal de millorar la producció salinera, tornà a desviar-se amb l’ampliació de l’Aeroport, i que avui és notícia pels abocaments d’aigües no gaire netes procedents de l’aeroport. Per la banda de llevant, també s’ha desviat el torrent de Ca na Parra a la plana d’en Fita.
Altres béns patrimonials desaparegueren, com la torre de Can Llaudis amb la casa del mateix nom o sa Torre Blanca, can Vileta...
Els sòls al·luvials del terreny eren extraordinàriament fèrtils i allí s’hi trobaven les millors hisendes agrícoles de l’illa, amb aigua a molt poca profunditat. La majoria de propietaris eren persones de la ciutat d’Eivissa. Les successives expropiacions causaren un gran trasbals i no poques crítiques cap a la construcció de l’aeroport, entre alguns senyors de Vila.
La construcció de l’aeroport i les seues successives ampliacions, dividí el poble de Sant Francesc de s’Estany en dos grans àrees: una al nord i una altra al sud de la pista d’aviació. Era molt complicat per a la gent anar a peu a missa, des de la part nord de la parròquia, territori que correspon a la venda des Racó des Jondal, principalment, acudir a l’església, situada vora els estanys. Per aquestos habitants era molt més fàcil anar a Sant Jordi.
El 1948 es constituí a la Prefectura del Servei d’Obres de la zona aèria de les Balears la Junta Tècnica Mixta per a creació de l’aeroport d’Eivissa. S’acordaren les obres d’ampliació del primitiu aeròdrom per habilitar-lo per als serveis de l’aviació civil. L’aeroport des Codolar es creà de manera oficial l’agost de 1949. Als terrenys ja dedicats a aquesta finalitat, s’anunciava l’expropiació de mig milió de metres quadrats i el projecte constava de tres pistes disposades en forma de triangle, de 1.300 metres, 1.200 metres i 1.000 metres respectivament, que sembla que recollia bàsicament el projecte de 1942. El pressupost era d’uns deu milions de pessetes. Aquest projecte no s’arribà a executar.
COMENÇA, DEFINITIVAMENT, EL NOU AEROPORT.
El 1954 es declarava d’urgència les obres de l’aeroport, amb la finalitat d’accelerar els tràmits d’expropiació de terrenys i les obres. Ara ja es parlava d’un pressupost de cinquanta-dos milions de pessetes. Les obres s’iniciaren el 1958 i aquest any s’inaugurava l’aeroport des Codolar, cosa que representà un canvi radical en el transport de les Pitiusas. En un primer moment la pista era de terra, cosa que la feia impracticable els dies de pluja, però aviat va ser asfaltada i fou abalisada amb llums cosa que possibilità els vols nocturns. El 1962 ja era major el nombre de passatgers que empraven l’avió i no el vaixell per arribar a Eivissa.
El 1964 hi hagué un impuls important de l’aeroport que el convertiren en una instal·lació capaç de rebre multitud d’avions de gran capacitat i que ajudà a un augment exponencial del turisme que podien rebre les Pitiusas. El 1966 s’obrí al trànsit internacional amb l’augment de passatgers que això significà. Era el primer boom turístic, que arribà fins a 1973; finalitzà amb la crisi del petroli d’aquella època. L’obertura al trànsit internacional, va suposar l’asfaltat de la carretera que duia a l’aeroport, cost que assumiren els ajuntaments pitiüsos.
Les successives ampliacions de l’aeroport que exigia l’empresariat turístic, va fer que els directius del Foment de Turisme, presentassin davant del Ministeri de l’Aire l’aval personal per respondre econòmicament per les expropiacions de terrenys i edificacions per permetre l’ampliació.
El 2002 el GEN-GOB ja va encapçalar una campanya en contra de l’ampliació de l’aeroport. Uns anys abans, el 1977, es creà la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera, com a resposta a la instal·lació d’una botiga lliure d’impostos a l’aeroport.
Aquí em permetran que apunti el nom de Jordi Grünwald Müller, que com a tècnic electricista en l’especialitat d’aeronàutica va ocupar durant 25 anys el càrrec de cap de manteniment elèctric i de control de navegació aèria. En el seu llibre ‘Cuentos naïve en Ibiza’, conta diverses anècdotes i crítiques sobre el funcionament de l’aeroport d’Eivissa que ell va conèixer.
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