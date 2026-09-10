Comienza el nuevo curso en Ibiza y Formentera con la mayoría de las aulas sin climatizar

Con el comienzo de las clases, este rotativo se ha puesto en contacto con los 57 centros públicos y concertados de las Pitiusas y ha obtenido respuesta por parte de 38 de ellos, dos terceras partes del total, para consultar si cuentan con aparatos de aire acondicionado. En estos dos tercios de los centros se puede observar una gran desigualdad: de entre los 38 centros que sí han respondido, 7 cuentan con aire acondicionado en las aulas, mientras que 31 de ellos (un 82 %) no cuentan con una climatización adecuada.

A este respecto, el pasado miércoles estalló la polémica cuando la dirección del colegio de Jesús negó a los padres de los alumnos la instalación de un aparato de aire condicionado portátil en unas de las aulas, pagado e instalado por los padres, con el pretexto de que crearía desigualdades entre las distintas aulas. Desde el centro expusieron, además, que necesitaban la autorización de la Conselleria de Educación para su instalación. La Conselleria se defendió alegando que los ayuntamientos tienen libertad para aplicar medidas climáticas en sus aulas.

Con el avance del cambio climático, las olas de calor extremo pueden elevar la temperatura de las aulas hasta el punto de que dificulten enormemente las capacidades de aprendizaje de los alumnos, además de poner en riesgo su salud. Los padres han expresado esta preocupación en numerosas ocasiones, y en muchos de los centros son ellos quienes financian los ventiladores y aparatos portátiles que se usan en las aulas.

Inversiones en Educación

La Conselleria de Educación ofreció el pasado lunes una rueda de prensa en la que detalló los avances e inversiones en el sistema educativo balear. Anunció la construcción de nuevos centros, como el CEIP Faralló, en Santa Eulària, por valor de 10 millones de euros, y la reforma de los centros Sant Ciríac, Quartó des Rei y El Pilar, en Formentera.

"A estas acciones se deben sumar las acciones que se llevan a cabo gracias a la firma de diversos convenios con ayuntamientos de las Illes Balears por un valor de más de 25 millones de euros", expresaron desde la Conselleria en un comunicado de prensa, A pesar de la gran inversión recibida, la mayoría de los centros no cuentan con una climatización apta para el estudio.

Durante la rueda de prensa, la Conselleria anunció el Plan de climatización. Este plan inyectará 23 millones de euros en climatizar y aislar las aulas de 19 centros educativos de Baleares, entre ellos el IES Marc Ferrer de Formentera, y el IES Santa María y el IES Sant Agustí de Ibiza. También detallan que "la Conselleria ha llevado a cabo acciones de climatización en algunos centros educativos con la instalación de sistemas de ventilación con la colaboración de los ayuntamientos", una medida del todo insuficiente según las familias y el personal que trabaja todos los días en los centros de las Pitiusas.

De los 38 centros que respondieron a las preguntas de este rotativo, dos tercios de el total, apenas un 18 % tiene aire acondicionado en al menos la mayoría de las aulas. El resto sobrevive a base de ventiladores, que no consiguen mitigar el intenso calor de los meses próximos al verano.

En Vila

Sa Bodega y Sa Joveria cuentan con aire acondicionado en casi todas las aulas, mientras que desde Can Cantó detallan que el aire acondicionado solamente funciona en el comedor y los ventiladores no son capaces de mitigar el calor. Desde Can Misses detallaron que estaban en proceso de traer más aparatos de aire acondicionado, ya que solo disponen de uno en la sala de ordenadores. Sa Graduada, por su parte, ha iniciado los trámites para solicitar el equipamiento climático. Sa Colomina se conforma con ventiladores. Portal Nou, Poeta Villangómez, Sa Blanca Dona e Isidor Macabich no respondieron a nuestras cuestiones.

Sant Antoni

Dos de los centros más afortunados son el CEIP Can Coix y el IES Sa Serra, desde donde han afirmado que cuentan con aire acondicionado en las aulas. Los colegios más alejados del centro urbano son los más perjudicados: en el CEIP Buscastell carecen de climatización y usan ventiladores, aportados por docentes, y desde el CEIP Santa Agnès argumentan que no pueden instalar aire acondicionado ya que el centro no dispone de la potencia eléctrica necesaria. Desde el CEIP Sant Mateu afirman que se encuentran en fase de tramitación.

En el centro urbano, el CEIP Cervantes está instalando aparatos de aire acondicionado portátiles en algunas aulas, el CEIP Vara de Rey cuenta con aire acondicionado en algunas dependencias, pero no en las aulas. Desde Quartó de Portmany alegan que cuentan con aire acondicionado en apenas dos despachos, mientras que Can Bonet y el colegio Santíssima Trinitat hacen uso de ventiladores.

El CEIP Sant Rafel no ha atendido a las cuestiones de este rotativo.

Sant Josep

Según la información proporcionada por los propios centros educativos, uno de los centros más perjudicados es el CEIP Sant Jordi, que no tiene aire acondicionado y sufre averías en los ventiladores. Can Guerxo dispone de ventiladores, mientras que Es Vedrà tiene aire acondicionado en cuatro aulas y ventiladores en el resto. El IES Algarb tiene un ventilador por aula, y en el IES Sant Agustí el aire acondicionado solo llega a despachos y departamentos.

El CEIP L'Urgell dispone de acondicionado en casi todo el centro. Can Raspalls, Ses Planes y Mare de Déu de les Neus no han respondido a las preguntas de este rotativo.

Santa Eulària

Siempre según la información obtenida desde los centros, el IES Quartó del Rei cuenta con aire acondicionado en todo el centro, mientras que el CEIP Sant Carles solamente ha climatizado el área de Infantil: el resto usa ventiladores anuncian que recibirán aires acondicionados portátiles para el presente curso.

Puig d'en Valls, S'Olivera, Sant Ciríac, Vénda d'Arabí y el IES Xarc no tienen aire acondicionado y se sustentan con ventiladores. En el caso de S'Olivera, desde el centro argumentan que están a la espera de una solución por un problema de insuficiencia eléctrica, mientras que desde el CEIP Sant Ciríac reportan un "calor terrible" en las aulas y aguardan con esperanza la reforma que, con suerte, traerá el aire acondicionado a las aulas.

Ni el CEIP Nostra Senyora de Jesús ni el CEIP Santa Eulària han respondido a las preguntas formuladas por este diario.

Sant Joan

En el CEIP Labritja las aulas cuentan con ventiladores y algunos aparatos eléctricos portátiles que son insuficientes. Desde el CEIP Balàfia afirman que el aire acondicionado está instalado solamente en algunos despachos y salas de profesores.

El CEIP Balansat no ha respondido a las cuestiones de este rotativo.

Formentera

En Formentera, el IES Sant Ferran se encuentra completamente climatizado. El IES Marc Ferrer tiene aprobada la instalación de aire acondicionado para el resto del centro, aunque todavía no tiene una fecha definitiva.

Desde el CEIP El Pilar, el CEIP Mestre Lluís Andreu y el centro concertado Verge Miraculosa no han dado respeusta a las preguntas planteadas por este rotativo.