Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: «El aeropuerto de Ibiza debería tener su propia desaladora y estar suministrando agua a los vecinos»

Hay un consenso claro de que la vivienda es el problema más acuciante en Ibiza. ¿Cómo es que Sant Josep aún no tiene ningún proyecto sobre la mesa para construir Vivienda de Protección Oficial (VPO)?

Hemos enfrentado con seriedad y rigurosidad la gestión del urbanismo desde un primer momento. Dimos instrucciones de cara a acelerar y dar prioridad a los expedientes para construir vivienda habitual a los residentes. Todas estas licencias se priorizan si presentan una declaración responsable de que la finalidad es una primera vivienda, vivirán allí un mínimo de cinco años y llevan al menos diez residiendo en el municipio, ya sea unifamiliar o plurifamiliar. Tenemos una necesidad muy clara y nos hemos adherido a la posibilidad de crear proyectos residenciales estratégicos en áreas de transición. Agradecemos al Govern balear que nos haya dado esta oportunidad. Actualmente tenemos sondeados, encima de la mesa, cuatro proyectos diferentes.

Sant Josep quiere reclasificar un terreno en Can Raspalls para que se pueda construir vivienda asequible, pero depende de la aprobación definitiva de las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP).

Tiene una superficie considerable para destinarla a una casa cuartel de la Guardia Civil y, con las cesiones de suelo, nos tocarían unos mil metros cuadrados. Nos inclinamos por viviendas de precio limitado (VPL), porque están dirigidas a los residentes, más que por VPO. Se podrían construir unos 50 pisos y desarrollarse a través de esas NPP o con un convenio urbanístico, que ya se había iniciado y se descartó para redactar esas normas provisionales. En Can Burgos tenemos otros solares que también se podrían destinar a VPL, de entre 180.000 y 350.000 euros y de una a tres habitaciones. Son precios que los vecinos se pueden permitir sin necesidad de que sean vivienda social.

¿En qué punto está la tramitación de las NPP? ¿Cuándo se van a poder aprobar definitivamente?

Su aprobación inicial fue en diciembre y teníamos un plazo de nueve meses, con lo que estamos a punto de conocer el resultado. Si salen adelante, perfecto, pero también tenemos un plan B para poner orden dentro del municipio con decisiones políticas valientes. Lo hicimos desde el primer momento: paramos urbanizaciones que estaban en una situación bastante descontrolada. No puede ser que tengamos urbanizaciones de lujo a las que se suministraba agua potable y, en cambio, se diera agua salada a los residentes, como en sa Caleta.

¿Hay posibilidades de que no salgan adelante las NPP?

Por supuesto. No sé exactamente en qué punto está la resolución de las 294 alegaciones que se han presentado, que son muchas, ni tampoco los informes sectoriales de la dirección general de Recursos Hídricos, de Espacios Naturales o de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). En Sant Josep siempre nos ha tocado todo. Lo importante es tener muy claro cuál es el objetivo y, con una herramienta o con la otra, el camino está enderezado.

Vamos a los Don Pepe. El Ayuntamiento acaba de aprobar la equiparación legal del bloque A con el B. ¿Queda encarrilada la vía para que los vecinos puedan regresar a sus casas?

Si se es valiente para tirar a la calle a cien personas también hay que serlo para tomar decisiones que puedan facilitar que regresen. Nos dicen [la oposición del PSOE] que existía la opción de reconstruir sus viviendas. ¿Dónde? Ellos mismos descartaron la vía para obtener esos terrenos. Además, ¿quién iba a pagar los 20 millones de euros que costarían? ¿Todos los ciudadanos o los propietarios? Si lo tenían que pagar los propietarios, en el protocolo que firmaron con ellos no figuraba nada. Decían que se compensaba porque se había realizado una tasación de los Don Pepe , con lo que se suponía que bajaría el precio de compra de los nuevos pisos. Esa valoración llevaba una coletilla que indicaba que no se tenía en cuenta que el edificio estaba en declaración de ruina. Se valoró a un precio muy alto por la ubicación, en primera línea de playa en un parque natural. Realmente, el valor era residual, porque se había decretado la ruina urbanística y la ruina técnica.

¿Cómo se va a revocar esta declaración de ruina?

Apostamos por la opción que nos ha abierto el Govern de Marga Prohens con la modificación del artículo 129.2 de la Ley de Urbanismo, que nos da la posibilidad de levantar la declaración de ruina urbanística. Nuestros informes nos indican que también podemos revocar la ruina técnica. La equiparación jurídica de ambos bloques sirve ante los informes sectoriales que demanden la licencia original de obras, independientemente de que se considere que existe una quinta planta fuera de ordenación o no. Son dos edificios que tenían licencia de origen, que están equiparados y que cumplen con todos los requisitos que exige tanto la normativa de espacios naturales como la urbanística y la de Costas. Tenemos claro que, con el proyecto que nos tiene que presentar la propiedad y con el acuerdo que debemos cerrar entre ambas partes, podremos levantar esa ruina técnica y darles la licencia [para rehabilitar los bloques]. Hay momentos en política en los que te tiembla un poco el brazo, pero firmé la propuesta de acuerdo bien convencido, como todo el equipo de gobierno, y con el apoyo que tuvimos de Vox.

Vicent Roig. / J.A.Riera

Otro mal endémico del municipio de Sant Josep es el saneamiento. Este verano se han vuelto a cerrar la Platja des Pinet y Punta Xinxó por vertidos fecales. ¿Cuándo podrá solucionarse todo este problema en Cala de Bou?

No solo es Cala de Bou, también Platja d’en Bossa, Sant Jordi o Sant Josep. El problema es que tenemos un contrato de saneamiento caducado desde 2019. Esto significa que lo único que hemos podido hacer es actuar, no prevenir. Las inundaciones del año pasado en Platja d’en Bossa precisamente se debieron a una falta de mantenimiento de una de las redes de pluviales. Tenemos dos medidas programadas. Por un lado, el nuevo contrato de gestión de la red de saneamiento, con inversiones en el alcantarillado. El concurso ya se ha adjudicado, pero el otro ofertante que se había presentado ha interpuesto un recurso y esperamos su resolución. Por otro lado, estamos iniciando el proceso de contratación para elaborar el plan de ordenación de toda la red de saneamiento, con especial incidencia en Cala de Bou. En esta zona no solo se tiene que reparar el alcantarillado: se deben ampliar los calibres y sacar todas las cañerías que tenemos en el agua. No es lógico que haya una tubería desde Port des Torrent hasta la playa de es Pouetó con un 70% de su tramo dentro del agua. Cuando tengamos toda esta planificación sobre la mesa, actuaremos. Precisamente, pedimos al Govern que el dinero que se iba a destinar al paseo marítimo sirva para modificar toda esta red. Nos centramos en el residente, mientras que el paseo marítimo está más pensado para los turistas. Se trata de que se pueda ir paseando, aunque sea por las rocas, sin ir sorteando toallitas y otras cosas que salen por ahí.

¿El proyecto del paseo marítimo en la bahía queda descartado definitivamente?

Queda descartada la estructura tal y como estaba prevista. No es lo que necesita Cala de Bou. Nos sirve de ejemplo una pasarela de madera como en Talamanca, de dos o tres metros de ancho, que permita pasear o sentarse a ver la puesta de sol. Algo amable, no intrusivo, que respete la fisonomía del litoral en vez de llenarlo de cemento.

En el pleno han tratado frecuentemente la posibilidad de crear una variante para sacar el tráfico del centro de Sant Josep. ¿Es imposible por la orografía?

Lo ideal sería excavar una trinchera, pero seamos realistas: la orografía es muy complicada y sería una obra demasiado megalómana para nuestra realidad. Lo importante es aprovechar las alternativas que ya tenemos, como sacar el tráfico de es Cubells directamente por Cas Vildo hasta la rotonda. También está la variante del Festival Club, del cementerio hasta la carretera de Sant Antoni, muy cerca de Sant Agustí. Esta cuenta con algunas curvas y cambios de rasante y deberíamos plantear con el Consell un trazado menos peligroso. Nos permitiría desviar todo el tráfico que va desde el aeropuerto hacia Cala Tarida o Cala de Bou. Si podemos reducir un 60% el tráfico del centro, sería muy positivo.

Acaban de desmantelar un asentamiento en Port des Torrent, un problema que se repite en los últimos años. ¿Se han creado nuevos núcleos de infraviviendas?

Hemos podido desmantelar los de Port des Torrent, Platja d’en Bossa, Can Raspalls y Punta Xinxó. En este último hemos contado con la colaboración de la propiedad, no como en los otros. Ahora hay asentamientos voluminosos en la calle Cuenca [Port des Torrent] y en Casa Lola, que son los dos de la misma propietaria. Tenemos controlado algún otro de pequeño tamaño, pero son personas con un comportamiento cívico. Lo que no entiendo es cómo es posible que se establezcan y en seguida todos los alrededores se conviertan en un vertedero. Puedo comprender que se creen estos campamentos por el problema de la vivienda, pero no que se llene todo de residuos. En Punta Xinxó, el propietario tendrá que sacar camiones de basura durante días, y eso que habíamos puesto contenedores al lado de la estructura. No podemos tolerar que la gente maltrate así esta tierra y que, además, haya quien se aproveche de ellos para obtener una bonanza económica. Si actuamos conjuntamente con las autoridades competentes en temas laborales, incrementando las inspecciones, como se ha hecho, al final lograremos acabar con esta lacra.

Parece que la Policía Local de Sant Josep se ha especializado en la lucha contra las fiestas ilegales y se han puesto varias multas, pero los organizadores siguen jugando con la ventaja de la inviolabilidad del domicilio. ¿Se puede llegar a poner coto de verdad a este fenómeno?

La Policía Local ha trabajado al límite porque debemos actuar contra lo que moleste a los vecinos. El hecho de que la actividad turística se haya introducido en la parte rústica o residencial ha causado problemas de orden público. Las fiestas ilegales, además, suponen un problema de intrusismo, seguridad y salubridad. Prueba de ello es que tenemos a tres compañeros imputados por allanamiento de morada, precisamente por entrar donde ahora tenemos un asentamiento [Casa Lola]. Se preparan y siempre piden las herramientas necesarias para estar al día, como todo este sistema de vigilancia con drones y cámaras que nos ayuda mucho y nos permite detectar el punto de encuentro de una fiesta ilegal. Por eso se han reducido drásticamente las quejas vecinales por estas actividades. Este año hemos empezado a elaborar listados de los dj, proveedores y la gente que posibilita que se celebren las fiestas ilegales.

¿Hay que esperar a una cuarta desaladora para que el aeropuerto pueda recibir agua de la red municipal y dejar de extraerla del subsuelo o ya será posible con la ampliación de la de Santa Eulària?

Cuando se amplíe la de Santa Eulària, es posible que ya haya agua suficiente. Pero voy a hablar claro. Aena prácticamente puede hacer lo que le dé la gana, como organizar minifiestas cuando pasas el control de seguridad o servir alcohol delante de menores. Tiene potestad para ampliar sus instalaciones en contra de la disciplina urbanística que rige en la zona y dentro de un parque natural. Me parece muy triste que, pudiendo instalar por decreto una desaladora para el aeropuerto, no lo haga, y eso que está frente al mar y lo tiene muy fácil para montarla.

Esta semana Aena indicó a Diario de Ibiza que no contemplaba construir una desaladora en el aeropuerto de Ibiza, al contrario que en Lanzarote o Fuerteventura.

Por ejemplo. En este caso, es más fácil actuar contra el Ayuntamiento. Si hay un problema de accesos al aeropuerto o de agua, no es de Aena, porque siempre hay alguien a quien echar las culpas. Lo mismo ocurre con la depuración, que no ha sido solo este verano, porque el año pasado ya dimos algunas alertas. Fui muy crítico cuando se habló de los 230 millones de euros para la ampliación de la terminal. Hace falta dignificar las instalaciones, porque es vergonzoso que debamos taparnos la nariz cuando vamos a los baños del aeropuerto. Esta cuarta desaladora ya la tendría que haber construido Aena. Debería estar suministrando agua incluso a los vecinos por todas las molestias que les ha generado. ¿Debemos volver a dar agua salada a sa Caleta para suministrarles a ellos, cuando ellos disponen de herramientas que no tiene Sant Josep para solucionar el problema?

La precampaña está a la vuelta de la esquina. ¿Quiere repetir como candidato?

Creo que hemos puesto los fundamentos de una institución que estaba absolutamente degradada, donde los vecinos llegaron a ver cómo salía el alcalde por la puerta con las esposas puestas. Los vecinos los pusieron en la oposición sin saber aún todo lo que pasó después. Si mis compañeros de partido me dan su confianza, me gustaría continuar los próximos cuatro años con un proyecto muy ambicioso, que tiene por delante muchas inversiones y para las que ya hemos creado las bases.

Si tuviera que elegir un logro de su mandato, ¿cuál sería?

Ningún vecino ha bebido agua salada durante los tres últimos años y se ha puesto a los josepins por delante de todo, incluso en la gestión y promoción turística.

¿Y los deberes pendientes?

Muchos. Revisar las cuotas y los recibos de residuos, rebajar lo que pagan los residentes y penalizar a los que se benefician de un uso comercial en un espacio residencial. También hay inversiones a nivel deportivo. Ya teníamos carencias y se han agravado con los daños que provocó la dana en el polideportivo de Can Guerxo. Tenemos en cartera el polideportivo de Sant Agustí, ampliar los de es Cubells y Can Guerxo, además de construir otro multidisciplinar en Sant Jordi. Debemos ampliar servicios para nuestros jóvenes y conseguir que tengan ganas de regresar cuando se van a estudiar fuera, además de cuidar que nuestros mayores disfruten de su jubilación.

¿Y la piscina de Sant Jordi, que era una de sus grandes promesas electorales en 2023?

Sobre todo.

¿Pero hay algún anteproyecto?

Tenemos anteproyecto, principalmente para ampliar el campo de fútbol de Sant Jordi. Actualmente tenemos tanta gente en el club como para llenar tres campos.