Discotecas
Se arrodilla en plena fiesta de Ushuaïa Ibiza, le pide matrimonio y Martin Garrix reacciona desde el escenario.
Una pareja protagonizó uno de los momentos más románticos de la noche cuando él se arrodilló ante ella entre la música y el público
Una noche de música electrónica en Ushuaïa Ibiza terminó convirtiéndose en un momento que una pareja difícilmente olvidará. En pleno show vinculado a Stmpd Rcrds, uno de los asistentes aprovechó el ambiente de la fiesta para pedir matrimonio a su pareja.
El momento quedó grabado en vídeo y posteriormente fue compartido en el Instagram @stmpdrcrds. En las imágenes se puede ver cómo, en mitad de la actuación y rodeados de público, él se arrodilla y le muestra el anillo. La respuesta no tardó en llegar: ella dijo que sí.
La escena tampoco pasó desapercibida para el dj, Martin Garrix, que se hizo eco de lo que estaba ocurriendo y felicitó a la pareja desde el escenario, provocando la reacción del público.
La pedida se produjo durante una de las citas celebradas en Ushuaïa Ibiza, escenario habitual durante la temporada de algunos de los principales nombres y sellos de la música electrónica internacional. El "sí, quiero", entre luces, música y cientos de personas, terminó siendo uno de los momentos más especiales del espectáculo.
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