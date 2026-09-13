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Se arrodilla en plena fiesta de Ushuaïa Ibiza, le pide matrimonio y Martin Garrix reacciona desde el escenario.

Una pareja protagonizó uno de los momentos más románticos de la noche cuando él se arrodilló ante ella entre la música y el público

La pareja comprometida en pleno show en Ushuaia Ibiza

La pareja comprometida en pleno show en Ushuaia Ibiza / @stmpdrcrds

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Redacción Ibiza

Ibiza

Una noche de música electrónica en Ushuaïa Ibiza terminó convirtiéndose en un momento que una pareja difícilmente olvidará. En pleno show vinculado a Stmpd Rcrds, uno de los asistentes aprovechó el ambiente de la fiesta para pedir matrimonio a su pareja.

El momento quedó grabado en vídeo y posteriormente fue compartido en el Instagram @stmpdrcrds. En las imágenes se puede ver cómo, en mitad de la actuación y rodeados de público, él se arrodilla y le muestra el anillo. La respuesta no tardó en llegar: ella dijo que sí.

La escena tampoco pasó desapercibida para el dj, Martin Garrix, que se hizo eco de lo que estaba ocurriendo y felicitó a la pareja desde el escenario, provocando la reacción del público.

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La pedida se produjo durante una de las citas celebradas en Ushuaïa Ibiza, escenario habitual durante la temporada de algunos de los principales nombres y sellos de la música electrónica internacional. El "sí, quiero", entre luces, música y cientos de personas, terminó siendo uno de los momentos más especiales del espectáculo.

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