Una pareja convierte la playa de Santa Eulària en su restaurante privado de Ibiza: amor a la luz de las velas

Quien paseara este sábado por la noche por la playa de Santa Eulària pudo encontrarse con una escena más propia de una comedia romántica que de un paseo cualquiera junto al mar. Sobre la arena, a escasos metros del agua, una pareja había montado —o le habían montado— todo lo necesario para que Cupido pudiera fichar y marcharse tranquilo a casa.

Una mesa para dos con mantel blanco, velas, varias antorchas clavadas en la arena y, como si todavía quedara alguna duda sobre las intenciones de la velada, un gran corazón dibujado con pétalos de rosa y rodeado de pequeñas luces completaban el escenario.

Sentados en medio de semejante despliegue romántico estaban los protagonistas: ella, con un vestido blanco corto; él, con su camisa de color rosa. Los dos cenaban tranquilamente mientras varios curiosos se detenían a observar la escena y, teléfono en mano, a inmortalizarla.

El misterio de la noche

La estampa despertó rápidamente las especulaciones. ¿Una pedida de mano? ¿Una sorpresa preparada antes de sacar un anillo? ¿Una reconciliación digna de película?

La camarera encargada de atender la particular mesa despejó finalmente las dudas de los espectadores: la pareja estaba celebrando su aniversario.

Una camarera atiende a la pareja que celebra su aniversario en la playa de Santa Eulària. / D.I.

Hasta ahí llega la información. No sabemos si se trataba de un aniversario de boda, de noviazgo o de aquella primera cita que acabó saliendo bastante mejor de lo previsto. Lo que sí parece claro es que habían cumplido un año más juntos y decidieron celebrarlo sin escatimar en ambientación.

Con el mar de fondo, las luces de Santa Eulària reflejándose sobre el agua y un pequeño ejército de velas haciendo guardia alrededor de la mesa, la pareja convirtió durante unas horas un rincón de la playa en su particular restaurante romántico.

Y de paso consiguió algo difícil en una isla acostumbrada casi a todo: hacer que unos cuantos paseantes se pararan a mirar.