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El morrocotudo error de Shannis: cambia todos sus euros a dólares para viajar a Ibiza porque no sabía que estaba en España

La 'influencer' confesó que pensaba que necesitaba otra moneda porque la isla está "en mitad del océano"

La influencer Shannis no sabía que Ibiza es parte de España.

La influencer Shannis no sabía que Ibiza es parte de España. / Captura vídeo

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Hay viajes que dejan anécdotas para toda la vida y el de Shannis a Ibiza fue uno de ellos. La influencer jerezana, conocida también por su paso por la cuarta edición de 'Drag Race España', protagonizó uno de los momentos más insólitos de la edición del pasado jueves de 'El Sótano Club' al confesar que, antes de visitar la isla, cambió todos los euros que llevaba por dólares porque desconocía que Ibiza pertenecía a España.

La revelación dejó completamente desconcertada a Alba Carrillo, presentadora del programa, que tuvo que detener durante unos segundos la conversación para asegurarse de que había entendido bien lo que acababa de escuchar. "Cuando fui a Ibiza, cogí y me cambié todos los euros a dólares", comenzó explicando Shannis con total naturalidad.

Carrillo quiso saber por qué había decidido cambiar euros por dólares precisamente para viajar a Ibiza. La explicación de Shannis, de 29 años y natural de Jerez de la Frontera, añadió todavía más surrealismo al relato: "Porque, como eso es tan moderno allí, y me cogí el avión y todo, que eso está en mitad del océano...", explicó.

La presentadora no pudo contenerse: "¿Pero cómo en mitad del océano?". Shannis reconoció entonces que simplemente había dado por hecho que en Ibiza no podría utilizar el dinero que llevaba consigo. "Yo qué sé, nena, pues yo cogí y dije: 'Pues aquí no me van a coger billetes'".

Y no se limitó a cambiar una pequeña cantidad por precaución. Según contó, transformó en dólares todo el efectivo que llevaba para el viaje y lo hizo en el aeropuerto, lo que provocó una nueva reacción de la presentadora al pensar en la comisión que pudo pagar por la operación.

La historia todavía reservaba una última confesión. Ante la pregunta directa de Carrillo —"¿Pero qué país es Ibiza?"—, Shannis explicó que fue una vez aquí cuando descubrió que la isla pertenecía a España. "Luego me enteré, claro, por los euros, que era España, aunque fuéramos en avión", relató.

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El error le obligó a hacer nuevamente el cambio de moneda una vez llegó a la isla, convirtiendo otra vez sus dólares en euros. "Ay, te tengo que querer, gordita, te tengo que querer..." fue la reflexión final de la presentadora, que en nigún momento pudo salir de su asombro.

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