El truco no coló: condenado un mago en Ibiza por amenazar a otro con “mafiosos” rusos e iraníes

La Audiencia Provincial de Madrid ha mantenido la condena por un delito leve de amenazas contra un ilusionista que, después de que otro diseñador de trucos de magia adquiriera el contenido de una nave industrial en Ibiza, comenzó a enviarle mensajes y a contactar también con sus familiares advirtiéndoles de supuestos peligros relacionados con personas de Rusia e Irán.

Los hechos se remontan a agosto de 2024. Según la sentencia, el denunciante compró a la propietaria el contenido de un almacén situado en Sant Jordi del que anteriormente había sido desahuciado el condenado. Ambos se conocían porque se dedicaban al diseño de trucos de magia o ilusionismo.

Cuando supo quién había adquirido el material, el condenado comenzó a contactar por teléfono con el comprador y con miembros de su familia, especialmente sus padres. Les dijo que parte de los objetos almacenados eran "muy peligrosos" y que pertenecían a personas "muy poderosas y muy peligrosas" de Irán y Rusia.

En comunicaciones posteriores aseguró que había que encontrar una solución porque el comprador podía tener "graves problemas" y llegó a manifestar que temía por las familias de ambos porque no sabía si podría "frenar" a esas personas. Al mismo tiempo se ofreció a intervenir a cambio de dinero, concretamente del que consideraba el verdadero valor de los efectos adquiridos.

Un "móvil extorsivo"

Un juzgado de primera instancia de la localidad madrileña de Collado Villalba condenó inicialmente al acusado a abonar una multa de 750 euros. Este recurrió argumentando que no pretendía amenazar al comprador, sino advertirle de las reclamaciones de terceros que aseguraba que eran propietarios de parte del material.

La Audiencia rechaza ese argumento. Considera que la reiteración de los mensajes, su extensión a los padres del denunciante y las referencias a supuestos integrantes de la mafia rusa o iraní configuran una conducta amenazante. La sentencia añade que la petición económica y el ofrecimiento para "parar" a los supuestos propietarios denotan incluso la existencia de un "móvil extorsivo".

El tribunal estima, no obstante, una parte del recurso y rebaja la cantidad final de la multa hasta los 225 euros. La sentencia es firme y ya no cabe la interposición de recurso alguno.