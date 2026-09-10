El PSOE exige la dimisión de Catiana Fuster tras la polémica por el inicio de curso en Corrillos

El PSOE de Ibiza ha exigido este jueves la dimisión inmediata de la concejala de Educación del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, después de que el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, anunciara en el Parlament la apertura de expedientes a los centros de educación infantil que presuntamente habrían incumplido las instrucciones de la Conselleria sobre la fecha de inicio del curso.

Entre ellos, según señalan los socialistas, se encuentra Corrillos, el centro privado de educación infantil vinculado a Fuster, que abrió sus puertas el pasado 7 de septiembre, tres días antes de la fecha fijada para el comienzo del curso en el resto de centros, este jueves 10 de septiembre.

Para el PSOE, el anuncio de Educación agrava una situación que ya consideraba "políticamente inadmisible". La concejala socialista Clara Rosselló sostiene que Fuster "no puede continuar ni un minuto más al frente de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ibiza después de haberse saltado las instrucciones establecidas por la Conselleria de Educación, que han sido de obligado cumplimiento para el resto de centros".

"No estamos hablando solo de una escoleta que abrió antes que las demás. Estamos hablando de la concejala de Educación de la ciudad, que debe ser la primera en dar ejemplo y cumplir las normas. Y ahora sabemos que Educación ha anunciado un expediente por estos hechos", afirma Rosselló.

Los socialistas reclaman que se aclare por qué el centro pudo recibir niños e iniciar el proceso de incorporación tres días antes que el resto y consideran especialmente significativa la explicación ofrecida por la propia Fuster, quien, según el PSOE, ha indicado que el próximo curso adaptará el calendario del centro a las indicaciones de la Conselleria.

El PSOE critica que durante estos días "centenares de familias, equipos directivos y profesionales" hayan tenido que organizarse para cumplir las instrucciones de Educación mientras el centro vinculado a la responsable municipal de esta área desarrollaba actividad. "Si Triguero mantiene a Catiana Fuster al frente de la Educación municipal después de este episodio, estará avalando políticamente que una concejala pueda hacer aquello que no pueden hacer el resto de profesionales y centros educativos", asegura Rosselló.

Por ello, los socialistas consideran que Fuster ha perdido "toda la credibilidad" para continuar como concejala de Educación y reclaman al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, que depure responsabilidades.

Respuesta del centro Corrillos

Por su parte, desde el centro Corrillos han respondido a las acusaciones difundidas por los socialistas y han precisado que no se trata de una escoleta, sino de un "centro privado de educación infantil con concierto singular, que no afecta a todo su horario ni a todo el calendario de apertura".

El centro sostiene que estos días únicamente se ha desarrollado la actividad previa al periodo lectivo correspondiente a su plan de adaptación, que fue comunicado la pasada semana a la Conselleria de Educación. Según explica, este proceso contempla una "presencialidad progresiva" para facilitar la incorporación de los niños y, de acuerdo con su interpretación de las instrucciones de Educación, no supone el inicio del curso escolar. Asimismo, Corrillos recalca que el plan fue elaborado y calendarizado por la dirección pedagógica del centro y no por Catiana Fuster.

La dirección desvincula además esta cuestión de la actividad pública de la concejala y considera que relacionarla con el funcionamiento del centro responde a "fines políticos ajenos a su actividad".

Finalmente, asegura que permanece a disposición de la Conselleria de Educación y de la Inspección Educativa para "aclarar o corregir" aquellos aspectos que estos organismos consideren oportunos, "en igualdad de condiciones que el resto de centros de la isla".