Casi 700 kilos de comida para los perros y gatos sin hogar gracias a trabajadores de un hotel de Ibiza

Una iniciativa solidaria de los trabajadores del Grand Palladium Ibiza ha permitido reunir casi 700 kilos de comida seca y húmeda para perros y gatos destinados al Centro de Protección Animal de sa Coma y a la asociación La Casita de Mishu.

Los propios empleados se desplazaron hasta las instalaciones de sa Coma para hacer entrega de todo el material recogido durante la campaña. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la importante cantidad de alimentos donados y también algunos de los momentos vividos durante la visita, en la que los trabajadores pudieron conocer de cerca a varios de los gatitos que actualmente esperan encontrar una familia que los adopte.

Trabajadores del Gran Palladium con alfunos de los gatos que esperan hogar en sa Coma / Sa Coma

Desde Sa Coma agradecieron públicamente el gesto a través de sus redes sociales. "Hoy han venido trabajadores de Grand Palladium Ibiza a entregar una barbaridad de material después de realizar una campaña de recogida solidaria para sa Coma y 'La Casita de Mishu', donando casi 700 kilos de comida seca y húmeda para gatos y perros", explicaron.

La publicación estuvo acompañada de un agradecimiento dirigido a todas las personas que participaron en la iniciativa: "Les agradecemos a todos los trabajadores que forman parte de la empresa una iniciativa tan buena. ¡Gracias!".

"Siempre es un gusto ayudar a los peluditos"

La visita también permitió a los empleados conocer el trabajo diario que se desarrolla en el centro y acercarse a algunos de los animales que permanecen allí a la espera de adopción.

Casi 700 kilos de comida para los animales de Sa Coma / Sa Coma

Varios de los participantes quisieron devolver el agradecimiento a través de los comentarios de la publicación. Mayte Anton Martín, una de las trabajadoras, destacó la acogida recibida: "Gracias a vosotros por el recibimiento y habernos enseñado vuestro día a día y la labor tan importante que hacéis. ¡Ha sido un verdadero placer!".

Otra de las empleadas resumió el espíritu de la campaña con otro mensaje: "Siempre es un gusto ayudar a los peluditos y más si no tienen un hogar de amor".

En la entrega de las donaciones estuvo también presente Manu Jiménez Roig, concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Ibiza, quien quiso felicitar públicamente a los trabajadores por la iniciativa. "¡Gracias a todos por esta bonita iniciativa!", escribió en los comentarios.