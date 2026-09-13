Cazada en Ibiza una furgoneta que transportaba pasajeros de forma irregular: multa de 15.000 euros

La Policía Local de Ibiza ha sancionado con 15.000 euros y retirado una furgoneta por intrusismo tras detectar que desarrollaba una actividad irregular vinculada al transporte de pasajeros durante un dispositivo realizado en la noche del viernes al sábado. La actuación forma parte del denominado cuarto turno, un dispositivo especial de refuerzo con el que la Policía Local incrementa su presencia y desarrolla actuaciones específicas en ámbitos que requieren una mayor capacidad de inspección, como el intrusismo.

El cuarto turno ha desarrollado esta semana dos operativos diferenciados. El primero tuvo lugar el miércoles, en colaboración con los inspectores de movilidad del Consell de Ibiza, mientras que en la noche del viernes al sábado se llevó a cabo una nueva actuación exclusivamente con agentes de la Policía Local de Ibiza.

62 vehículos inspeccionados y 16 denuncias

Durante el operativo conjunto del miércoles, los agentes de la Policía Local y los inspectores de movilidad del Consell establecieron tres puntos de control en el paseo Joan Carles I-rotonda de Marina Botafoc, la avenida de Santa Eulària-rotonda de Podencos y la calle Fray Luis de León-avenida Pere Matutes Noguera.

En total, se verificaron 62 vehículos y se formularon 16 denuncias: una por drogas, una por alcoholemia, 12 por no utilizar el cinturón de seguridad y otras dos formuladas por los inspectores del Consell por incumplimientos relacionados con la autorización de entrada y circulación en la isla.

Además, la Policía Local instruyó diligencias penales por un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia del alcohol, tras superarse la tasa establecida, y durante el operativo se cobraron varias denuncias por un importe total de 650 euros.

Control de VTC e intrusismo

El cuarto turno volvió a desplegarse durante la noche del viernes al sábado, en esta ocasión mediante una actuación realizada íntegramente por la Policía Local de Ibiza. Los agentes establecieron un control de vehículos VTC en el paseo Joan Carles I y realizaron también controles sobre el uso de los sistemas de retención y los cinturones de seguridad.

La furgoneta retirada por la Policía Local de Ibiza por transporte irregular de pasajeros. / a

Como resultado de esta actuación, se formularon tres denuncias relacionadas con el cinturón de seguridad, que se abonaron en el momento por un importe conjunto de 300 euros.

La actuación que el Ayuntamiento de Ibiza destaca especialmente se produjo al detectar una furgoneta que desarrollaba una actividad irregular vinculada al transporte de pasajeros. Los agentes denunciaron el vehículo por intrusismo, procedieron a su retirada e impusieron una sanción de 15.000 euros.

El Ayuntamiento señala que esta intervención refuerza una de las líneas prioritarias de actuación de la Policía Local de Ibiza, que consiste en "combatir las actividades de intrusismo y transporte ilegal, proteger a los usuarios y garantizar que quienes prestan estos servicios lo hagan cumpliendo la normativa y en condiciones de competencia legal".

El Ayuntamiento de Ibiza asegura que continuará potenciando el cuarto turno de la Policía Local como instrumento de refuerzo operativo para incrementar los controles preventivos, las inspecciones específicas y la presencia policial en las calles en las franjas horarias y zonas en las que resulte especialmente necesaria.