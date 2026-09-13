Llama la atención: La pírrica multa, de apenas 200 euros, que se impondrá al conductor del quad que circuló a gran velocidad por una zona peatonal de Dalt Vila.
La pírrica multa, de apenas 200 euros, que se impondrá al conductor del quad que hace unos días circuló a gran velocidad por una zona peatonal de Dalt Vila, creando una situación de peligro para los peatones. Además de mínima, la sanción no implica la pérdida de puntos en el carnet de conducir. El vehículo circulaba por la ronda Calvi y por el entorno de varios baluartes.
Que el conductor de un autobús de transporte escolar de Alsa dejara tirados a medio camino del instituto a ocho menores, según denunciaron las madres. El chófer cogió a los niños y los obligó a bajar a medio camino por, según justificó la conselleria de Educación, una confusión con los autobuses. Al poco rato debía pasar otro vehículo, pero una hora después los niños seguían esperando.
Que Ibiza sea la sexta ciudad de España en la que este verano más han aumentado las muertes por calor, según un informe internacional publicado por The Lancet. Ni siquiera Palma, en Mallorca, presenta una situación tan grave a pesar de su proximidad geográfica con Ibiza, donde las muertes por calor aumentaron un 286,4% desde finales del siglo XX hasta ahora.
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