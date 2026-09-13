El Hospital de Ibiza blinda Urgencias con 80 cristales de máxima seguridad tras el accidente mortal del año pasado

El Hospital Can Misses de Ibiza esta últimando la instalación de un nuevo cerramiento de cristal en el exterior del servicio de Urgencias para reforzar la seguridad de la zona desde la que, en noviembre del año pasado, un paciente se precipitó al aparcamiento y falleció tras una caída de unos cinco metros.

La actuación contempla la colocación de 140 metros lineales de cristal de máxima seguridad, repartidos en un total de 80 vidrios, sobre el murete existente alrededor de esta zona exterior. Cada uno de los cristales tiene 1,30 metros de altura, que se suman al metro del muro actual para alcanzar un cerramiento de 2,30 metros de alto, según detallan a Diario de Ibiza desde el Área de Salud.

Se trata de vidrios templados de seguridad, formados por dos láminas de cristal de un centímetro de espesor cada una y cuatro milímetros de butirales (material que se coloca entre dos vidrios para crear una estructura sólida) entre ambas capas. El sistema corresponde a un cristal de protección 10+10 y ha sido sometido a pruebas de esfuerzo para garantizar su resistencia. El proyecto lo ha elaborado por un arquitecto y, antes de decidir la solución definitiva, en Can Misses estudiaron distintas alternativas. Finalmente se optó por la propuesta que ofrecía mayores garantías de seguridad.

Desde que se produjo el accidente mortal, el hospital mantenía un cerramiento provisional en este punto a la espera de poder ejecutar la solución definitiva. La fabricación de los cristales se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto y ahora ha comenzado su instalación en el entorno de Urgencias. Está previsto que los trabajos finalicen a lo largo de este mes de septiembre.

El muro junto a Urgencias ya está vallado. / Vicent Marí

La caída fatal de Valentín

La intervención modifica así de manera significativa el perímetro de esta zona exterior, aumentando más de un metro la altura de la protección existente para dificultar que una persona pueda encaramarse al muro o precipitarse desde él.

El accidente que está en el origen de esta actuación ocurrió el 10 de noviembre de 2025. Valentín, un hombre de 46 años que era paciente recurrente del servicio de Urgencias de Can Misses, falleció después de precipitarse desde este muro hasta el aparcamiento del hospital, situado aproximadamente cinco metros más abajo. El hombre, una persona sin hogar conocida en el barrio de ses Figueretes, se desplazaba con un andador y padecía problemas de salud mental. Había sido trasladado aquella madrugada al hospital y permanecía en Urgencias cuando salió al exterior.

En las primeras horas posteriores al fallecimiento existieron dudas sobre las circunstancias de la caída y sobre si había sido accidental o voluntaria. Sin embargo, la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital permitió posteriormente reconstruir lo ocurrido. Las imágenes mostraron que el hombre trató de subirse al muro, aparentemente con intención de permanecer sobre él, pero no calculó correctamente el impulso y acabó precipitándose al vacío.

Según explicaron entonces trabajadores del propio servicio, el paciente ya había salido anteriormente a fumar y el personal de seguridad de Can Misses tuvo que hacerle regresar al interior. Fue durante una segunda salida cuando se produjo el fatal accidente.

Polémica tras el fallecimiento

La muerte también provocó semanas después una polémica política. La diputada socialista Irantzu Fernández cuestionó en el Parlament balear las circunstancias en las que el paciente había podido abandonar Urgencias y afirmó que había fallecido después de que se permitiera que una persona con graves problemas psiquiátricos y movilidad reducida saliera sola a fumar.

Las declaraciones provocaron el rechazo de los profesionales de Urgencias de Can Misses. Más de una veintena de trabajadores firmaron una carta, en nombre del equipo del servicio, en la que exigieron a Fernández una rectificación y disculpas al considerar que sus palabras habían puesto en cuestión su profesionalidad. Los sanitarios defendieron entonces su actuación y recordaron que trabajan diariamente ante situaciones de gran complejidad y bajo una elevada presión.