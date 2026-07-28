Sabor mediterráneo y música en directo en una villa con un siglo de historia

El restaurante Villa Mercedes vuelve a convertirse un año más en el mejor plan para las noches de verano de la isla con una fórmula que conoce bien su público. Buena cocina, vistas a la bahía y música en directo todos los sábados para amenizar la velada.

El restaurante está ubicado en una villa con más de un siglo de historia.

Situado en el paseo marítimo de Sant Antoni de Portmany, este restaurante de Grupo Mambo ocupa una villa señorial con vistas al mar y más de un siglo de historia. Es uno de esos espacios que no dependen solo de la carta. El edificio, las terrazas, los salones abiertos al exterior y la cercanía de la bahía de Portmany forman parte de la experiencia desde el primer momento. La cena empieza casi antes de pedir, con la llegada al jardín y ese ambiente tranquilo que todavía conserva algo de la Ibiza más clásica.

A la carta se suman cócteles de autor. / .

La música en directo complementa la experiencia. No se plantea como un concierto que obligue a parar la cena, sino como un acompañamiento para alargar la velada. A lo largo de la temporada, diferentes artistas pasarán por el restaurante para poner ritmo a las noches de verano. Una programación pensada para quienes buscan algo más que sentarse a cenar.

Una villa con personalidad propia

Villa Mercedes mantiene una identidad muy marcada dentro de Sant Antoni de Portmany. Frente a una oferta que cambia con frecuencia y en la que cada temporada aparecen nuevos conceptos, el restaurante conserva el valor de los lugares asentados. Tiene nombre, ubicación y una estética que se reconoce rápido. No necesita construir un relato desde cero, porque la propia casa ya lo aporta.

Sus jardines frente al mar son uno de sus grandes atractivos. También lo son las terrazas y los rincones exteriores, que permiten adaptar la cena a distintos momentos. Puede ser una celebración, una cena en pareja, una reunión de amigos o una parada especial para quienes visitan la isla. El espacio funciona porque combina cierta elegancia con un ambiente relajado, sin esa rigidez que a veces aleja a los restaurantes de verano de su propio entorno.

Cocina mediterránea y producto

La propuesta culinaria se apoya en una cocina mediterránea de producto, con la brasa como uno de los ejes de la carta. Pescados, mariscos, verduras, arroces y carnes conviven en una oferta pensada para comer bien, compartir y disfrutar sin prisas. La idea es clara. Buena materia prima, sabores reconocibles y platos que encajan con una cena de verano junto al mar.

A la carta se suman cócteles de autor, un complemento ideal para un restaurante que se mueve entre la cena y la primera copa. Villa Mercedes juega bien en ese terreno intermedio. No es solo un lugar para deleitarse con la comida, pero tampoco necesita dejar de ser restaurante para resultar atractivo.

Villa Mercedes consolida una propuesta que mira al verano sin complicarse más de la cuenta. Un sitio para cenar bien, escuchar música en vivo y disfrutar de una de las vistas más agradables de la bahía de Portmany.