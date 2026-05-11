Villa Mercedes, bodas de ensueño en la única villa señorial frente al mar

El éxito de cualquier celebración radica en los pequeños detalles que marcan la diferencia y hacen inolvidables los momentos especiales. Por ello, Villa Mercedes es uno de los enclaves predilectos de quienes buscan una ubicación emblemática con más de un siglo de historia, como es la única villa señorial frente al mar de la isla para la celebración de una boda o evento memorable.

Una localización privilegiada en la bahía de Sant Antoni de Portmany, sus espacios versátiles y su exclusivo carácter señorial permiten a este establecimiento de Grupo Mambo dar vida a los eventos más exquisitos en los que la gastronomía mediterránea y las vistas a uno de los atardeceres más apreciados del mundo se dan la mano. En cuanto a la propuesta culinaria de Villa Mercedes, el producto local marca el ritmo de este restaurante en el que pescados, mariscos, verduras, arroces y carnes de la más alta calidad adquieren su máximo esplendor gracias la fuerza de la brasa. Cocina que rinde homenaje a los sabores esenciales, desde una perspectiva actual, pensada para deleitar a los paladares más exigentes, a la que acompañan una extensa carta de vinos y sus cócteles de autor, ideales para disfrutar en sus agradables terrazas como bienvenida o como colofón a una velada inolvidable.

En Villa Mercedes, la música en directo, los amplios salones y los ricos jardines acogen cada momento de la celebración creando el ambiente ideal. Además, su área privada, su fácil acceso para el transporte y su escenario al aire libre convierten a este restaurante en uno de los imprescindibles de la isla para llevar a cabo los eventos más especiales.

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Este representativo establecimiento también cuenta con un equipo de profesionales dispuesto a brindar la atención personal que cada celebración merece y hacer de cada ocasión una cita única frente al mar con identidad propia.