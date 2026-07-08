Pikes Ibiza Restaurant: planes con ritmo y magia en el valle de Sant Mateu
Ya sean almuerzos relajados que se alargan bajo el sol, cenas a la luz de las velas o asados de domingo que se sienten como el abrazo de un viejo amigo; en Pikes Ibiza compartir la mesa forma parte de su magia
En el corazón de la gastronomía del hotel boutique Pikes Ibiza hay un profundo respeto por el origen de cada ingrediente, trabajando, siempre que es posible, con los campos que lo rodean y con los agricultores, productores y vecinos que dan forma al sabor de la isla. Y cuando algo no puede encontrarse aquí, el equipo de cocina busca los mejores productores más allá de nuestras fronteras, seleccionando ingredientes con la personalidad y el carácter suficientes para ganarse un lugar en su mesa.
Abierto a mediodía y por la noche, Pikes Ibiza ofrece dos experiencias gastronómicas deliciosas, elevadas por su inconfundible estilo.
Almuerzos bajo el sol balear
Con la chef Tess Prince (Love Food Ibiza) al frente del restaurante durante el día, llegan a la mesa platos frescos, luminosos y pensados para compartir y alargar un almuerzo o un brunch al ritmo pausado del verano. Servido en la Terraza Rooftop, con la icónica piscina de Pikes Ibiza brillando a los pies, el tiempo se siente despacio, las conversaciones se alargan y los cócteles saben a gloria.
Precisa y creativa, Prince sorprende al mediodía con platos elaborados con excelentes productos mediterráneos de kilómetro cero y enriquecidos con influencias de Oriente Medio y Extremo Oriente. Todo ello acompañado de música con espíritu balearic en un ambiente amigable, relajado y refrescante.
Noches de alta gastronomía en The Pikes Restaurant
Al caer la noche, The Pikes Restaurant se convierte en el corazón gastronómico. Un comedor al aire libre bajo las estrellas, donde las cenas a la luz de las velas transcurren entre el tintinear de las copas y la banda sonora creada por los dj residentes y músicos en directo. Es el preludio perfecto antes de que la noche cobre vida de verdad: un lugar para demorarse alrededor de platos elaborados con cariño y ese inconfundible aire balear.
Con el multipremiado chef ejecutivo Tim Payne y su talentoso equipo al frente, la propuesta combina reinterpretaciones contemporáneas de grandes clásicos con una selección de creaciones culinarias únicas. Los platos de Payne son sofisticados y reconfortantes, elaborados a partir de productos frescos, ecológicos y de origen ibicenco y español. Un verdadero placer gastronómico para las noches del verano.
Los domingos, Sunday Roast junto a la piscina
El día más hedonista de la semana Pikes lo celebra a lo grande: cócteles junto a la piscina, asado al estilo British con todos sus condimentos y música durante todo el día. Inspirado en los almuerzos de cordero que Tony Pikes preparaba para sus amigos en el hotel, el Sunday Roast de Pikes Ibiza se ha convertido en una tradición dominical en la isla.
El equipo de cocina sabe hacerlo como es debido: carnes asadas jugosas, patatas crujientes, abundante salsa de carne casera (gravy), coliflor gratinada con queso, puddings Yorkshire ligeros como nubes y verduras frescas de temporada. Un completo festín servido desde las 13 a las 17.30 horas, con versiones veganas y vegetarianas.
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