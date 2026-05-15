Pikes Ibiza: el hotel de Ibiza donde todos quieren estar este verano
El verano arranca con música, gastronomía y la nueva Marrakech Suite como novedad
Pikes Ibiza ya está en marcha. El hotel boutique de Sant Antoni abrió el pasado 10 de abril y permanecerá operativo hasta el 31 de octubre con una propuesta centrada en música, restauración y experiencias exclusivas para público adulto.
El establecimiento mantiene su papel como uno de los espacios más reconocidos de la isla. Su oferta combina alojamiento, gastronomía, piscina, cócteles y programación musical en un entorno que sigue atrayendo a visitantes internacionales y residentes.
Las noches en Pikes Ibiza
Freddies continúa siendo uno de los principales atractivos de la noche en Pikes. El club funciona con lista de invitados, acceso para mayores de 27 años y una programación que incluye nombres destacados como David Morales.
Durante el día, Tropicana Pool Club ofrece sesiones baleáricas, cócteles y ambiente junto a la piscina.
Una propuesta gastronómica renovada
Pikes Restaurant vuelve a contar con el chef Tim Payne, que presenta una carta totalmente renovada basada en producto, técnica y platos reconocibles. Además, The Sunday Roast se celebra cada domingo desde las 13 horas.
La gran novedad de este verano es la Marrakech Suite, un nuevo espacio privado que amplía la experiencia Pikes.
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