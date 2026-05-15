Bam-Bu-Ku
El brunch de Ibiza que nadie quiere perderse este verano
Este verano, el Ibiza Brunch Club se celebra todos los viernes en Bam-bu-Ku
Este viernes arranca en Bam-Bu-Ku el primer Ibiza Brunch Club de la temporada, una cita que regresa con más fuerza para convertirse en uno de los grandes planes del verano. La experiencia vuelve más grande, divertida e icónica que nunca, con una propuesta pensada para quienes quieren empezar el fin de semana al auténtico estilo Ibiza, con buena comida, bebidas, sol, música y un ambiente perfecto para dejarse llevar desde el mediodía.
La fiesta continúa en O Beach Ibiza
La gran novedad de esta temporada es que Ibiza Brunch Club se celebrará todos los viernes, consolidándose como una cita fija para quienes buscan un plan antes de continuar la fiesta dentro de O Beach Ibiza. Además, todos los asistentes al brunch tendrán la entrada incluida.
Diseñado como una celebración solo para adultos, el paquete incluye 90 minutos de bebidas ilimitadas, con prosecco, sangría, vino, cerveza y cócteles seleccionados. La propuesta gastronómica se completa con un menú de tres platos para compartir, ideal para disfrutar sin prisas.
La tarde estará acompañada por dj con auténticos himnos y entretenimiento en directo durante toda la jornada. Todo ello por 85 euros por persona. Además, el brunch puede añadirse a las reservas de camas para vivir la experiencia completa.
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