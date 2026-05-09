'Grand Opening Party' en Bam-Bu-Ku Ibiza: gastronomía y actividades infantiles junto a la piscina

Abrirá sus puertas el domingo 10 de mayo con música, gastronomía, actividades familiares, entretenimiento en directo y novedades junto a la piscina

Imagen de archivo de la piscina de Bam-Bu-Ku / Bam-Bu-Ku

Carolina Avilar

Bam-Bu-Ku Ibiza ya tiene fecha para el inicio de su nueva temporada. El próximo domingo 10 de mayo, el emblemático espacio daytime de la isla celebrará su 'Grand Opening Party 2026', una jornada que este año coincidirá con 'Fambuku', su popular evento familiar pensado para disfrutar entre amigos, niños y adultos.

La apertura reunirá música, actividades, entretenimiento en directo, invitados especiales y numerosas sorpresas en un entorno diseñado para vivir Ibiza de día, con la piscina, el ambiente mediterráneo y la gastronomía como grandes protagonistas.

Gastronomía y plan familiar para el 'opening'

La propuesta gastronómica volverá a ocupar un lugar central durante la jornada inaugural. Bam-Bu-Ku ofrecerá una barbacoa americana con bebida incluida por 15 euros, además de su carta internacional habitual, con opciones pensadas para compartir junto a la piscina.

El evento comenzará a partir de las 11 horas y se perfila como "una cita ideal para inaugurar la temporada en familia", con un formato abierto tanto a residentes como a visitantes que busquen un plan relajado, festivo y apto para todas las edades. De cara a 2026, Bam-Bu-Ku refuerza su apuesta por una agenda diversa, con propuestas tanto familiares como orientadas al público adulto.

Entre las novedades destaca el regreso de 'Ibiza Brunch Club', que esta temporada se celebrará cada viernes como plan perfecto para empezar el fin de semana. Los lunes estarán dedicados a 'Poolside Paradise', una cita pensada para relajarse junto a la piscina con buena música y ambiente mediterráneo.

La programación familiar continuará siendo uno de los pilares con 'El Kiddo', que tendrá lugar los martes, jueves y sábados, mientras que 'Fambuku' regresará cada domingo como cita semanal para familias.

'Poolside sessions', nuevo 'look' y una piscina renovada

Otra de las incorporaciones de la temporada serán las nuevas 'Poolside Sessions', programadas cada miércoles. Esta propuesta estará más orientada al público adulto y combinará música, cócteles y el ambiente característico de Bam-Bu-Ku junto a sus piscinas.

Además, el espacio estrenará este año nuevo look, nuevas áreas y una nueva piscina, reforzando su posición como uno de los venues daytime de referencia en Ibiza.

Bam-Bu-Ku también se prepara para el Mundial

Coincidiendo con el Mundial, Bam-Bu-Ku sumará otro atractivo a su temporada: se convertirá en uno de los puntos destacados de la isla para seguir los partidos, con pantallas gigantes y packs especiales de comida y bebida. La 'Grand Opening Party' de Bam-Bu-Ku Ibiza tendrá lugar el domingo 10 de mayo de 2026 desde las 11 horas. Las plazas de restaurante son limitadas, por lo que se recomienda reservar con antelación.

