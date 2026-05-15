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El plan ochentero de Nassau Beach Club que anima las noches en Ibiza

Back to the 80’s combina cena, música en vivo y espectáculo cada viernes

El interior de Nassau Beach Club durante el evento Back to the 80’s.

El interior de Nassau Beach Club durante el evento Back to the 80’s. / NASSAU BEACH CLUB

Redacción Ibiza

Ibiza

Nassau By Night ha inaugurado la temporada de Back to the 80’s con lleno y una gran acogida del público. La propuesta convierte la noche de los viernes en un viaje directo a la década dorada de la música, con una cena-espectáculo que combina performance, bailarines, puesta en escena inmersiva y una banda sonora cargada de himnos reconocibles.

Madonna, Whitney Houston, Cyndi Lauper, ABBA o Tina Turner inspiran una experiencia marcada por el neón, la energía y ese punto de nostalgia que conecta con varias generaciones. El formato estará disponible cada viernes hasta octubre en Nassau Beach Club Ibiza, en Platja d’en Bossa, desde las 20 horas.

Nassau Beach Club ofrece cenas con espectáculo.

Nassau Beach Club ofrece cenas con espectáculo. / Nassau Beach Club

Una cena formato gastroshow

La propuesta nocturna de Nassau eleva su cocina al formato gastroshow, con una carta pensada para todos los públicos y especial protagonismo del sushi. Entre las novedades destacan el compacto de anguila ahumada con foie, manzana golden, camembert y vinagreta de mango, además del steak tartar de ternera con aliño clásico y vela de trufa.

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La carta de noche también acompaña otras experiencias de Nassau By Night, como Flower Night los sábados y las noches Full Moon. Las reservas pueden hacerse en el 971 396 714 o en reservas@nassaubeachclub.com.

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