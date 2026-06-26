Ibiza viaja al pasado de la mano de Manumission

Manumission vuelve a Ibiza con una propuesta pensada para tocar la memoria de quienes vivieron su leyenda y seducir a una nueva generación de clubbers. Del 25 al 27 de septiembre, Le Weekend Manumission convertirá la isla en un escenario vivo inspirado en el verano de 1998, con 528 Ibiza como epicentro de una experiencia inmersiva que busca ser una de las grandes citas de la temporada.

El sábado 26 de septiembre, el recinto de 528 Ibiza se transformará en una recreación teatral del universo de ‘The Motel: High Times in 90s Ibiza’, el nuevo libro de Claire Manumission. La idea es leer primero la historia y después entrar en ella. Cada escenario, habitación y personaje tomará vida a través de música, arte, performances, drag queens, bailarines y sorpresas repartidas por espacios interiores y exteriores.

Alma de leyenda

La experiencia contará con escenarios como The Manumission Motel Stage, Bedroom Bondage à la Japonaise Stage, Hellfire in the Hong Kong Hot Tub, Insane Asylum, The Twilight Zone, Le Théâtre Pink Pussy, Roger More’s Dark Room y Room 10. En todos ellos convivirán house, techno de Detroit, clásicos baleáricos y sonidos que marcaron una época irrepetible de la noche ibicenca.

De 17 a 5 horas, el público podrá recorrer durante doce horas un universo diseñado para celebrar la libertad, el exceso creativo y la autoexpresión que convirtieron a Manumission en una institución de la cultura club.

Como guiño a sus seguidores más fieles, las entradas tendrán un precio de 98 euros. Una cifra que es exactamente la que pagaban en pesetas los clubbers durante la etapa más legendaria de Manumission en los años 90.

Ibiza se prepara para abrir de nuevo las puertas del Motel. Primero, la historia. Después, la fiesta.