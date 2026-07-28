La formación de profesionales que impulsa el turismo de Ibiza

La Escuela de Hostelería de Ibiza se está consolidando como un centro de referencia en la formación de profesionales del turismo y la hostelería, ya que ofrece una enseñanza de excelencia académica y técnica, estrechamente vinculada a las necesidades reales del sector.

La Escuela ofrece el doble título de Técnico Superior en Dirección de Cocina y Servicios de Restauración.

Desde hace más de tres años, la Escuela desarrolla una oferta de títulos propios y programas de especialización orientados a la formación continua y a la actualización de competencias de los profesionales del sector. Estos programas, impartidos por docentes y expertos de reconocido prestigio, con Soles Repsol y estrelles Michelin, han permitido responder con agilidad a las demandas de un mercado en constante evolución y contribuye a la mejora del perfil profesional y a la competitividad de las empresas turísticas de la isla.

Los estudiantes tienen al oportunidad de realizar prácticas en empresas del sector.

A esta trayectoria formativa se suma ahora la incorporación de una oferta de Formación Profesional oficial, que amplía las oportunidades de cualificación para los futuros profesionales. Actualmente, la Escuela ofrece el doble título oficial de Técnico Superior en Dirección de Cocina y Servicios de Restauración y el Título Oficial de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos, con especialización en Lifestyle & Luxury Experience, dos titulaciones que responden a algunas de las profesiones con mayor demanda en Ibiza.

Uno de los principales valores de la Escuela es su profesorado, con gran experiencia en docencia y especialmente amplia como profesionales del sector. Esta combinación garantiza una formación conectada con la realidad del sector y con las competencias que actualmente demandan las empresas.

La metodología es eminentemente práctica desde el primer día, y permite al alumnado desarrollar habilidades técnicas y profesionales basadas en casos y situaciones reales. Además, los estudiantes contarán con más de 600 horas de prácticas en empresas del sector, lo que favorece el contacto directo con el mundo profesional y la aplicación de los conocimientos adquiridos. Esta combinación facilita una rápida incorporación al mercado laboral y una formación adaptada a los más altos estándares de calidad.

Con este modelo, la Escuela de Hostelería de Ibiza continúa impulsando la excelencia, la innovación y la profesionalización del sector y contribuye al fortalecimiento del prestigio de la marca Ibiza como destino turístico de referencia internacional.