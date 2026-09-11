Las obras del Mercat Nou, bajo lupa: un informe alerta del "riesgo de derrumbe" de un edificio colindante

El proyecto de demolición del Mercat Nou de Vila y su reconstrucción junto al Parque de la Paz está en fase de exposición pública, lo que implica que está abierto el proceso para recoger las alegaciones de los vecinos a este proyecto. La plataforma 'No al canvi d'ubicació del Mercat Nou' ha salido a las calles durante la mañana de este viernes para recoger firmas en contra del mismo en un puesto instalado en el Parque de la Paz. Alegan como uno de los principales escollos el estado de un edificio vecino a la parcela donde se prevé construir, que data de 1960 y muestra problemas estructurales que podrían verse seriamente agravados por una obra de esta envergadura.

Armadura corroída, grietas y desprendimientos

"El objeto de este documento es poner en conocimiento del Ayuntamiento el estado estructural de nuestro edificio, que presenta patologías graves ya diagnosticadas", se puede leer en un informe de la asociación de vecinos, al que ha tenido acceso este diario. "Se solicita que se garantice la seguridad de una edificación preexistente que, por su antigüedad y por su estado actual, presenta una vulnerabilidad muy superior a la habitual frente a movimientos del terreno y vibraciones", continúa el texto.

Se trata del número 62 de Avenida España, que colinda con la parcela donde se construirá el nuevo Mercat Nou. Alberga 16 viviendas y dos locales comerciales y se alza hasta cinco plantas por encima del suelo. "Se trata de un edificio anterior a toda la normativa sismorresistente y estructural vigente, proyectado y ejecutado sin planta bajo rasante y del que no existe documentación técnica alguna [...] Esta ausencia documental es en sí misma un factor de riesgo, porque impide conocer con precisión el tipo, la profundidad y la cota de apoyo de la cimentación existente", reza el documento.

El edificio ha recibido cuatro inspecciones técnicas durante el año 2024, con resultados desesperanzadores: el documento señala que durante las actuaciones se detectó una "patología grave de descomposición de las viguetas resistentes", que ha dejado la armadura en estado de corrosión final. Todo ello producido por "la entrada continuada de agua por grietas en petos de cubierta, petos sin albardilla, perforaciones sin rematar en los muros, ausencia de un tramo de canalón y bajantes desconectadas, agravada por la acumulación de excrementos de aves en el alero".

El edificio presenta grietas importantes, además de abombamientos y desprendimientos en la fachada producto del paso del tiempo y de la mala planificación. Además, se encuentra entre medianeras y en una manzana cerrada, y los muros de carga trabajan "de forma solidaria" con las edificaciones contiguas.

Por ello, la comunidad de vecinos del edificio solicita al Ayuntamiento un estudio geotécnico previo conforme a la legislación, un informe pericial del estado del edificio, un plan de auscultación y control de movimientos durante toda la obra y un control de vibraciones. "Lo singular de nuestro caso no es el riesgo en sí, sino el estado de partida del edificio que lo va a recibir", expresa el informe.

Numerosos transeúntes apoyaron la causa con su firma. / Jerónimo Marín Palacios

Recogida de firmas

Tal y como ocurrió con el edificio de aparcamientos proyectado en sa Real, del que el alcalde de Vila, Rafael Triguero, tuvo que desistir tras la movilización vecinal, el proyecto ha encontrado una gran oposición en la zona. Durante la recogida de firmas, los vecinos expresaron que Triguero estaba intentando repetir el proyecto de sa Real en el Mercat Nou.

En este punto es preciso recordar la magnitud de la obra que se ha de acometer: el Mercat Nou, actualmente situado entre las calles Castilla y Catalunya, junto al Parque de la Paz, será demolido y en su lugar se creará una zona verde que conectará con el parque. En la parcela situada junto al Parque de la Paz, que actualmente alberga una pista de tenis y un aparcamiento, se erigirá el nuevo mercado.

Pero esto no es todo. El mercado reducirá el número de puestos tradicionales de 131 a 75, aunque la superficie de los mismos aumentará hasta un total de mil metros cuadrados de los 850 que ocupan actualmente. Además, se crearán 30 unidades de almacenamiento que ahora no existen.

Dos renderizados diferentes del nuevo Mercat Nou que proyecta el Ayuntamiento. / Jerónimo Marín Palacios

El punto de conflicto: el aparcamiento

Aunque, sin duda, el gran temor de los vecinos son las mil plazas de aparcamiento que el Ayuntamiento piensa construir en este terreno. "Aquí se plantea construir 281 plazas de aparcamiento en tres plantas subterráneas", cita Laura Torres, portavoz de la plataforma 'No al canvi d'ubicació del Mercat Nou', en referencia al solar donde se construirá el mercado. "La segunda fase del proyecto es que allí van a construir una zona verde supuestamente, pero va a haber 700 plazas de 'parking'", afirma, mientras señala el actual mercado. "Al final, suman casi mil plazas de aparcamiento".

Según Torres, la visión del Ayuntamiento es alquilar 80 de las plazas subterráneas por un precio de 150 euros al mes para los vecinos, un importe muy superior a los actuales 90 euros al año que pagan por estacionar en la zona azul. "Son 1.800 euros al año", resume Torres. La obra modificará el trazado de las calles, peatonalizará algunas, y se perderán aparcamientos de zona azul en favor de los subterráneos.

Otro de los puntos calientes del proyecto es la distancia que hay entre la superficie y las masas de agua subterránea. "El estudio ambiental del proyecto dice que se detecta un nivel freático de 3,9 metros, y se quiere construir a 12 metros", explica Torres. "El propio estudio dice textualmente que el elevado nivel freático hace que la construcción del aparcamiento presente una gran complejidad técnica y no esté exenta de riesgos. Y eso sin contar que se pueden encontrar restos arqueológicos, que seguramente también pasará", advierte. Según la plataforma, el estudio ambiental señala que las obras, que no durarán menos de dos años, supondrán mover 65.000 toneladas de tierra en 15.158 trayectos de camión, lo que representa todo un desafío en una calle tan céntrica como es Aragón.