Microcortes y 3.000 euros menos en una tarde: los apagones golpean a las empresas de Ibiza

"Un corte de luz de apenas 30 segundos puede dejar fuera de servicio los sistemas informáticos de un negocio", resume el presidente de Pimeef, Alfonso Rojo, tras la reunión con Endesa este viernes en el Consell por los reiterados cortes de luz durante el verano. Además, explica que "los microcortes también perjudican a las empresas, aunque las interrupciones más largas han obligado a cerrar establecimientos y han provocado pérdidas de ingresos y mercancía".

Uno de los ejemplos que ha citado Rojo es el caso de un supermercado que tuvo que permanecer seis horas cerrado; otro, el de restauradores que dejaron de ingresar 3.000 euros en una tarde. Sin electricidad, ha explicado, "no funcionan las básculas, las puertas automáticas o el aire acondicionado y muchas actividades quedan paralizadas, con el personal sin poder trabajar". En este sentido, también ha relatado casos puntuales de restaurantes con productos descongelados por falta de suministro.

Por otro lado, Pimeef no tiene cuantificado cuántas empresas tuvieron que cerrar. "Cualquier corte nos crea hoy en día un problema importante", ha resumido.

Empresas que consumen "por encima de la potencia contratada"

En este sentido, la patronal ha puesto el foco, además, en el consumo de los propios negocios. Según Rojo, Endesa ha advertido en la reunión de que algunas empresas consumen por encima de la potencia contratada o tienen instalaciones que no se ajustan a sus necesidades. Esa suma de "excesos" puede contribuir a saturar la red en puntos concretos, según sus explicaciones.

Para revisar esta situación, Pimeef y su asociación de instaladores eléctricos impulsarán este otoño una campaña de autodiagnóstico. El objetivo es comprobar que los equipos, las instalaciones y la potencia contratada se adecuan al consumo real de cada actividad, que varía entre un comercio y un supermercado con cámaras frigoríficas.

Por último, Rojo ha valorado el compromiso de coordinación para que los permisos no frenen las inversiones y ha ofrecido mantener un contacto fluido con Endesa. "Nosotros lo que hacemos es aportar soluciones y aportar lo que podamos", ha afirmado.