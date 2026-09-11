Así será la primera promoción de Ca n'Escandell de Stefano Boeri en Ibiza: madera, patios verdes y 197 viviendas

El prestigioso arquitecto milanés Stefano Boeri Architetti ha publicado las primeras imágenes de cómo será la primera promoción de vivienda de Ca n'Escandell, uno de los futuros conjuntos residenciales de esta zona de Ibiza. Bajo el nombre de Sa Casa, la propuesta se organiza en cuatro volúmenes de viviendas alrededor de un gran espacio verde abierto concebido como centro de la vida comunitaria.

El estudio cifra el conjunto de la parcela 9 de Ca n'Escandell en 197 apartamentos y plantea una arquitectura modular y adaptable, preparada para responder a las necesidades de jóvenes, familias y personas con movilidad reducida. La iniciativa, desarrollada para la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, se encuentra actualmente en curso y corresponde a un proyecto residencial iniciado en 2025.

La propuesta de Boeri, el 'gurú' de la arquitectura vegetal, evita configurar un único bloque compacto. En su lugar, distribuye las viviendas en varios edificios que generan patios, recorridos peatonales y una plaza pública central, concebida como espacio de encuentro e interacción. La modularidad es uno de los elementos fundamentales de Sa Casa. Las viviendas se han planteado como espacios flexibles que pueden ser reconfigurados con el paso del tiempo para adaptarse a distintos perfiles y necesidades.

Este planteamiento también permite modificar la relación entre las propias viviendas, los espacios de trabajo compartidos y las zonas comunes sin alterar la identidad arquitectónica del conjunto. El proyecto busca así crear un entorno permeable e inclusivo, conectado con la ciudad y en el que los espacios colectivos tengan un papel central, según explica el arquitecto sobre la promoción de viviendas.

Madera contralaminada para acelerar la construcción

Uno de los rasgos principales de la futura promoción será la utilización de madera contralaminada (CLT) como sistema constructivo. Según el planteamiento del proyecto, su alto grado de prefabricación permitirá reducir los tiempos de ejecución, los residuos y el impacto de las obras sobre el entorno urbano. El sistema también está pensado para favorecer el control de los costes y la seguridad durante la construcción.

La madera tendrá además una presencia destacada en la imagen exterior de los edificios, combinada con vegetación repartida por las fachadas, terrazas y espacios comunes.

La eficiencia energética condiciona también el diseño de Sa Casa. Los edificios incorporarán ventilación cruzada natural y una orientación pensada para favorecer el confort de las viviendas. El conjunto contará además con cubiertas verdes y paneles fotovoltaicos para la generación de energía renovable.

A estas medidas se sumarán sistemas para recoger agua de lluvia y reutilizar aguas grises, con el objetivo de reducir el consumo de recursos.

Vegetación mediterránea en patios, caminos y azoteas

El paisajismo se inspira en los ecosistemas mediterráneos y recurre a vegetación autóctona distribuida por patios, recorridos y cubiertas. La presencia de plantas no se plantea únicamente como un elemento ornamental. El proyecto les atribuye una función dentro de su estrategia ambiental, con espacios vegetales destinados a proporcionar sombra, mejorar la calidad del aire y reducir el efecto de isla de calor.

Las imágenes del proyecto muestran precisamente esa integración entre arquitectura y naturaleza, con jardines interiores, árboles y vegetación que se extiende hasta las terrazas y galerías de los edificios.

Sa Casa está concebido como un proyecto de viviendas de alquiler asequible y forma parte del desarrollo previsto en Ca n'Escandell. Stefano Boeri se impuso a otras doce propuestas en el concurso convocado por la entidad pública del suelo, actualmente denominada Casa 47, y posteriormente recibió también el encargo para redactar el proyecto de edificación y dirigir las obras de la parcela 9. El contrato se formalizó por 1,5 millones de euros y tiene una duración de 50 meses.

Las viviendas forman parte de las distintas promociones previstas en Ca n'Escandell, donde las actuaciones programadas suman 532 casas. La propuesta de Boeri deberá ajustarse además a las condiciones urbanísticas establecidas para la zona, donde los edificios no pueden superar la planta baja y cuatro pisos.