«Muchos pasajeros, cero fontaneros»: los limpiadores del aeropuerto de Ibiza denuncian baños atascados y aguas fecales

"Muchos pasajeros, cero fontaneros". Esa es una de las múltiples consignas que gritan los trabajadores de la empresa Optima Facility, encargada del servicio de limpieza del aeropuerto de Ibiza, este viernes delante de las puertas de embarque de la terminal. Un par de decenas de trabajadores y trabajadoras se unen en protesta para denunciar que la mayoría de baños de la terminal no funcionan y para exigir que contraten a más fontaneros en el aeródromo.

"Nos dijeron que pondrían dos fontaneros más, eso hablando con la dirección de la terminal, con Aena directamente [Optima Facility es una empresa subcontratada por esta], porque ahora solo trabajan con uno", afirma Suzetty Serna, encargada del servicio y delegada sindical por la Unión General de los Trabajadores (UGT), el sindicato que convoca esta concentración: "Esperamos a que vinieran los nuevos fontaneros, nos cerraron los baños, el fontanero dice que está arreglado y a la media hora nos llaman los compañeros y nos dicen que está otra vez atascado y con mierda hasta arriba".

Los limpiadores del aeropuerto de Ibiza denuncian baños atascados y aguas fecales / J.A.RIERA

"Cubo de infección"

La encargada sostiene que "no se puede trabajar así", con las trabajadoras "caminando con el agua de las cloacas en el suelo". Lamenta que en su servicio hay varios compañeros que enfermaron, puesto que limpiando se encuentran "en un cubo de infección".

Muchos de los baños de la terminal de es Codolar están cerrados: "Todos los baños tienen varias cabinas cerradas. Quizás alguno tiene dos cabinas abiertas y estas se usan continuamente: no le da tiempo a la chica o al chico a limpiarla", comenta Serna. Además, eso conlleva quejas de los usuarios sobre lo sucios que están los pocos baños a disposición del público.

Sobre si la depuradora del aeropuerto influye en que los baños no sean funcionales, Serna incide: "No tiene que ver con nosotros, si influye o no, la verdad que no lo sé".

Ropa inadecuada para la situación

La mayoría de los asistentes a la concentración llevan sus uniformes del trabajo. Polo verde, pantalón beige y zapatillas antideslizantes. "Se supone que botas no harían falta, no habíamos llegado nunca hasta el punto de necesitarlas. Nunca pensamos que íbamos a tener tres dedos de agua todo el verano en cada baño", aqueja Serna: "Si nos dicen que lo arreglan, nosotros confiamos en la buena fe de que realmente lo van a hacer".

Aparte del mal funcionamiento de los baños, expresa que lo que más le preocupa es "el agotamiento que sienten ellas": "El calor que hace en esos baños, el estrés, decirle a una empleada que se calme y que siga secando y secando... Pero es imposible, no podemos: nos genera mucho estrés y podemos enfermar", reitera.

Sobre el salario explica: "El salario no es muy alto, ya lo sabemos, pero si trabajamos en condiciones apropiadas, pues seguimos adelante. Sin embargo, nos molesta mucho que trabajemos en esta situación".

Finalmente, la trabajadora explica que solo quieren trabajar en el aeropuerto "dignamente": "Sabemos que es un aeropuerto con muchos pasajeros, pero queremos venir a trabajar como si fuera nuestra casa. No con estrés, no cansadas, no pasando unos turnos de pena y, sobre todo, con dignidad".

Apoyo desde el sindicato

Guadalupe López, secretaria general de la Federación de Servicios de la UGT en las Pitiusas, afirma que desde el sindicato ven que los trabajadores "ya están cansados de la situación, sobre todo de los baños". López considera que es "un pez que se muerde la cola": "No hay soluciones por el momento: se les inunda, se atascan, dicen que lo van a arreglar, pero a fecha de hoy el servicio no da abasto". En este sentido lamenta que se encuentran en una situación en la que "parece que la limpieza dentro del aeropuerto no tiene la importancia que hay que darle".

Además, dado que las competencias para arreglar los baños las tiene Aena, Optima Facility "pone las quejas pertinentes por correo electrónico, pero al final no se soluciona nada", según la sindicalista. "Estamos viendo cómo se han mandado las quejas, se han puesto en contacto con ellos y no lo arreglan. Y esto no es la primera vez que ocurre y seguramente haya otras después", lamenta López, que expresa que lo que quieren son "soluciones": "Los trabajadores no pueden estar en estas condiciones".

"Nos preocupan las condiciones en las que están, al final están limpiando con los pies mojados, con cisternas que no funcionan y no tienen agua, algo muy importante a tener en cuenta", considera López: "Por mucho que quieras hacer tu trabajo, no lo puedes hacer en las condiciones que quieres". Además, en cuanto a la normativa que se pueda estar infringiendo de riesgos laborales, afirma que "si se mirara detenidamente" seguro que habría alguna que se incumple.

"Somos un aeropuerto internacional, aquí hay muchos pasajeros y creo que no estamos de acuerdo con la cantidad de gente que pasa por él: por mucho que ellos quieran limpiar, no pueden hacer más", concluye la secretaria general de la Federación de Servicios de UGT.