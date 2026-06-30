Encontrar camareros y jefes de sala: la asignatura pendiente de la Escuela de Hotelería de Ibiza

Personal cualificado, pero, sobre todo, camareros y jefes de sala. Son los perfiles que más se demandan desde restaurantes y hoteles pitiusos y, al mismo tiempo, “la asignatura pendiente” de la Escuela de Hotelería de Ibiza, según confiesa Pepita Costa, su directora, tras la firma, esta mañana en sa Coma, del convenio de colaboración entre esa entidad educativa, el Govern balear (representado por su conseller de Turismo, Jaume Bauzà) y el entramado hotelero y empresarial de las Pitiüses, como Vibra Hotels, Palladium Hotel Group, Insotel, Invisa, OD Hotels-Ryans, Sirenis, el hotel Torre del Mar, la Federación Empresarial Hotelera, Fomento de Turismo, Pimeef Restauración y la Cámara de Comercio.

Costa explica que lo que más necesita el sector “son cocineros y, sobre todo, mucha gente de sala”. De cocineros van sobrados de alumnos, pero “la sala es una asignatura pendiente cuya vocación hay que promover e incentivar”, señala la directora de la Escuela de Hotelería: “Al final, la gente de sala es la que hace que tu experiencia en un restaurante sea buena o no. Evidentemente, el cocinero tiene mucho que ver en si comes bien o no, pero si comes bien y te atienden muy mal, seguramente no vas a volver” a ese restaurante.

Es muy importante, subraya, “potenciar la vocación de sala”, es decir, el oficio de camarero o de jefe de sala: “No hay gente que quiera estudiar eso. De las plazas, se cubren poquitas. Teníamos 16 en especialista en restauración y se han cubierto 14, pero no en todos los módulos: ofrecemos formación modular y tú puedes hacer todo el título o sólo una parte. ¿Qué dos módulos salen? Coctelería y barista. Pero servicio en restaurante, servicio en bar y cafetería, no”, lamenta. “Es un poco -añade- lo que nos pasaba en agricultura [Costa estuvo al frente del CIFP Can Marines]. Todo el mundo parece que puede hacer jardinería, porque si no sabe, aprende, y todo el mundo cree que puede ser camarero. Y es verdad que puede, otra cosa es con qué calidad o con qué excelencia o con qué vocación lo hace”.

"¿Qué dos módulos salen? Coctelería y barista. Pero servicio en restaurante, servicio en bar y cafetería, no”

Respecto al acto de este martes, se trata de la firma de convenios de colaboración marco que “harán de paraguas para otros acuerdos puntuales que puedan surgir” a partir de ahora: “El objetivo es que las empresas participen en la definición de los proyectos formativos que vamos haciendo y que estén de acuerdo con los perfiles que ellos demandan, de manera que la Escuela recoja la realidad de las necesidades del sector y todos trabajemos en la misma línea”.

Ya mantienen una colaboración activa mediante la cual las empresas “van mandando a la Escuela a profesionales que ya tienen en sus plantillas para que mejoren sus perfiles”. Otra forma de colaborar dentro de este acuerdo marco es que los empresarios aporten profesionales (chefs, cocineros…) o mejoras en la instalación: “El curso que viene empezamos el ciclo formativo de grado superior en técnico de alojamiento turístico, especialización en luxury y lifestyle. Y para eso necesitamos una habitación de hotel de lujo que, en este caso, Palladium va a montar, junto a Suministros Ibiza”. Por ejemplo, Sirenis también colabora permitiendo “el uso de sus instalaciones de lavandería”.

Costa apunta que, próximamente, se sumarán a ese convenio más actores destacados del sector: “Estamos trabajando con Melià, con Six Senses, con muchos hoteles, pero no nos ha dado tiempo. También con los sindicatos UGT y CCOO, que tienen intención de firmar. Lo que pasa es que todo lo público y administrativo es un poco lento, no nos ha dado tiempo, pero vamos a continuar”.

"De la mano del sector"

Jaume Bauzà destaca que en esta colaboración público-privada “no se da formación que no sea bendecida por el sector privado. Después es fácil canalizar a los alumnos formados a través de las empresas porque se ha impartido la formación que ellas demandan. Se va de la mano del sector”, comenta el conseller de Turismo balear. A través de estos convenios, la Escuela de Hotelería balear se compromete a facilitar la participación del sector privado en la definición de la oferta formativa del centro de Ibiza, otorgarles prioridad de acceso a los cursos impartidos, aplicar descuentos en matrículas y formaciones a medida, y dar preferencia en la tramitación de convenios para estudiantes en prácticas. Por su parte, las cadenas hoteleras y entidades firmantes asumirán un rol activo en la aportación de propuestas de mejora y revisión de los planes de estudio y contenidos didácticos. Asimismo, se comprometen a facilitar visitas técnicas del alumnado a las instalaciones turísticas, promover que profesionales de reconocida experiencia de sus plantillas impartan seminarios y talleres en la escuela, y divulgar entre sus asociados la captación de estudiantes en prácticas.

Según Bauzà, “con dos años de vida, la Escuela de Hotelería está caminando en buena dirección”. Tanto que, “pasito a pasito”, según indica Pepita Costa, “el próximo año” ya se dará formación reglada: “Vamos tejiendo y mejorando lo que es la formación dentro del sector turístico. Formación reglada significa que tienes un título oficial de educación. Nosotros, hasta ahora, hemos dado el título de sommelier, el título de especialista en cocina y pastelería... Son títulos propios de la escuela de hostelería. Pero no es un título reconocido a nivel nacional. En cambio, un ciclo formativo de grado superior o de grado medio de educación sí que es un título que sigue el currículum que marca el Ministerio”.

Habrá dos ciclos formativos nuevos: “Uno es el ciclo superior en técnico en alojamiento turístico, especialización en lifestyle y luxury. Y luego tenemos un doble ciclo que es el grado superior en dirección de cocina y dirección de sala. Cada ciclo de grado superior son dos cursos. Lo que hemos hecho ha sido fusionarlos, porque tienen módulos comunes, de manera que en tres años, o en tres cursos, obtendrán los dos títulos de grado superior”.

200 alumnos en dos años

Costa calcula que ya han pasado dos centenares de estudiantes por la Escuela desde que fue inaugurada hace dos años: “Si eliminamos los cursos de cocina ibicenca, que arrasan (el primer año vinieron ciento y pico personas solo a los talleres de cocina ibicenca, y este año 58 porque los hemos reducido), entre los dos años habrán pasado por las formaciones más importantes unas 200 personas. Este año éramos, en títulos propios largos (no vamos a contar microcursos) unos 125, y el curso anterior, en títulos propios, 85, pero en talleres de cocina ibicenca éramos 120, que no los cuento porque no son títulos profesionales. Ahora vamos a abrir matrícula y veremos qué nos depara el destino”.