Motos de agua a toda velocidad bajo Dalt Vila: una vecina denuncia hasta seis excursiones al día

Una vecina de Dalt Vila ha denunciado la presencia reiterada de motos de agua circulando a gran velocidad junto a los acantilados situados bajo la muralla del casco antiguo de Ibiza, concretamente en la zona inferior de es Soto y la Casa Bronner. Según explica la residente en un escrito remitido a Diario de Ibiza, no se trataría de un episodio aislado. La vecina asegura que varias motos de agua pasan por este punto hasta seis veces al día, muy cerca de las rocas y de la base de la muralla.

Las motos de agua, frente a Dalt Vila. / K. S.

La denunciante sostiene que las embarcaciones circulan a una distancia inferior a la permitida y considera que esta actividad supone además una alteración constante para la fauna de la zona. En concreto, afirma que el ruido provocado por las motos acuáticas obliga de forma habitual a una bandada de cormoranes a abandonar precipitadamente la zona.

Motos de agua en Dalt Vila. / K.S

«Hasta seis veces al día, varias motos de agua irrumpen a velocidad máxima a poquísimos metros de las rocas y de la base de la muralla de Dalt Vila», relata.

Quejas a través de Línea Verde

La vecina asegura haber trasladado esta situación en varias ocasiones al Ayuntamiento de Ibiza mediante la aplicación Línea Verde, utilizada para comunicar incidencias en la vía pública y otros espacios del municipio. Según su testimonio, ha enviado también imágenes y otras pruebas sobre lo que ocurre en la zona, aunque critica que hasta el momento no haya percibido ninguna actuación para poner fin a la situación.

«He denunciado este problema de forma reiterada a través de la aplicación oficial Línea Verde del Ayuntamiento, enviando pruebas claras», señala. La residente lamenta que, pese a sus avisos, las motos de agua continúen pasando diariamente por este tramo del litoral e insiste en que esta actividad perjudica tanto a la tranquilidad del entorno como a la fauna que frecuenta esta zona situada a los pies de Dalt Vila. Además, recuerda la especial relevancia patrimonial del enclave y reclama una mayor vigilancia para evitar que estas situaciones se repitan.

«Es intolerable que el negocio y la diversión egoísta de unos pocos destruyan la paz de nuestro entorno natural, que además es Patrimonio de la Humanidad», afirma. La vecina ha decidido hacer pública su denuncia con el objetivo de reclamar medidas y una respuesta por parte de las administraciones responsables.