El Govern destina 10,3 millones a 80 plazas para dependientes en la residencia Reina Sofia de Ibiza

El Govern balear ha autorizado destinar un máximo de 10,3 millones de euros al concierto del servicio residencial que presta la Fundación Ignacio Wallis en la residencia Reina Sofia de Ibiza. El acuerdo cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2030 y permitirá mantener 80 plazas para personas dependientes mayores de 65 años, según ha informado el Ejecutivo balear en un comunicado

Hasta ahora, el concierto se renovaba anualmente. Esta será la primera vez que se formalice por un periodo de cuatro años, con el objetivo de aportar estabilidad al servicio y mejorar la atención a las personas usuarias.

La Fundación Ignacio Wallis tiene acreditado el servicio residencial en la residencia Reina Sofia para estas 80 plazas destinadas a personas en situación de dependencia.

Actualización del precio por plaza en Ibiza

La renovación incluye también una actualización del precio por plaza y un incremento específico para la isla de Ibiza. Desde el 1 de junio de 2026, el importe es de 121,52 euros por plaza. Con esta actualización, el Govern pretende asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar la provisión de servicios en la isla.