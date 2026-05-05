María, alumna del curso de Sommelier en la Escuela de Hostelería de Ibiza: "Hemos catado muchísimos vinos y hemos aprendido mucho"

Felices, emocionados y con cierta prisa por incorporarse a sus nuevos trabajos. Así vivieron este lunes los alumnos de la Escuela de Hostelería de Ibiza su acto de graduación, una ceremonia en la que una de las protagonistas fue María, alumna del curso de Sommelier, reconocida además con una mención de expediente brillante.

María fue la encargada de tomar la palabra en nombre de su promoción y lo hizo con un discurso centrado en la dimensión más humana de la hostelería. "Trabajamos en la hostelería, que es una profesión que para mí tiene algo que me gusta mucho, que es que trabajamos para crear momentos bonitos", afirmó ante sus compañeros, familiares, profesores y representantes institucionales.

La alumna resumió así el espíritu de una formación en la que el vino ha sido el hilo conductor, pero no el único aprendizaje. "Hemos aprendido mucho y hemos catado muchísimos vinos", comentó, provocando las sonrisas de sus compañeros. Sin embargo, quiso destacar que detrás de cada copa también hay territorio, historia y personas: "Lo mejor es que hemos aprendido mucha pasión detrás de cada viñedo y cada historia de diferentes regiones".

"Facilitadores de la felicidad"

Su intervención conectó con uno de los mensajes centrales del acto, defendido también por la directora de la Escuela de Hostelería de Ibiza, Pepa Costa, quien recordó a los alumnos que su labor va más allá del servicio. "Somos facilitadores de la felicidad en una mesa. Las celebraciones siempre son en una mesa", señaló durante su discurso.

La graduación reunió a estudiantes de distintas disciplinas impartidas en el centro, entre ellas Cocina y Pastelería, Alta Gastronomía y Gestión Culinaria, MICE y Sommelier. Muchos de los alumnos, según explicó Costa, ya se han incorporado al mercado laboral o estaban a punto de hacerlo, una circunstancia que la directora valoró como una muestra del buen momento que vive la formación hostelera en la isla.

Durante el acto, la escuela también destacó algunos de los avances logrados este curso, como la consolidación de nuevas formaciones, la ampliación de convenios con empresas e instituciones para la realización de prácticas y la apertura, por primera vez, del restaurante del centro con un servicio de Navidad en el que participaron alumnos de diferentes cursos.

La presencia de María como representante del curso de Sommelier sirvió para poner el foco en una especialidad cada vez más vinculada a la excelencia turística y gastronómica. Su discurso reivindicó el papel del sumiller no solo como experto en vinos, sino como profesional capaz de transmitir cultura, sensibilidad y emoción a través de cada servicio.

El conseller balear de Turismo, Jaume Bauzà, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, cerraron la ceremonia con mensajes dirigidos a los nuevos profesionales. Bauzà recordó que la hostelería y la restauración son oficios exigentes, pero también esenciales para la experiencia turística. "Sois la industria de la felicidad, no subestiméis nunca este superpoder que tenéis", afirmó.

Con su diploma en la mano y el reconocimiento a su expediente, María simbolizó una de las ideas más repetidas durante la graduación: que la formación, la pasión y el cuidado por los detalles son claves para elevar la hostelería en Ibiza.