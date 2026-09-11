El Consell y Endesa buscan soluciones para evitar otro verano de apagones en Ibiza

El Consell de Ibiza, Endesa y los cinco ayuntamientos coordinarán las mejoras de la red eléctrica para tratar de evitar que se repitan los apagones de este verano. En la reunión celebrada este viernes, el presidente insular, Vicent Marí, ha pedido acelerar las obras y acompañarlas de "más mantenimiento preventivo y medios para atender las averías".

La compañía ha presentado un plan de 77 actuaciones y cerca de 17 millones de euros, con trabajos en unos 68 kilómetros de red. El programa de e-distribución, su filial de redes, abarca el periodo 2027-2030. Según el Consell, Endesa también prevé obras durante 2026 y 2027. Además, Marí quiere que "las mejoras prioritarias estén listas antes del próximo verano".

En el encuentro han participado el vicepresidente insular, Mariano Juan; representantes de los cinco municipios; Alfonso Rojo, presidente de Pimeef, y Joan Roig, de CAEB Restauración. Por Endesa han asistido su director en Balears, Martí Ribas, y el responsable técnico de distribución en Ibiza y Formentera, Toni Ribas.

Calor, consumo y cambio climático

Endesa atribuye los cortes al "calor prolongado y al aumento del consumo", que han sometido a un mayor esfuerzo a algunos elementos de la red. Según las explicaciones de la reunión, el problema está en la distribución, es decir, en la red que reparte la electricidad a los usuarios, no en su producción o transporte.

"Hay una realidad, que es el cambio climático", ha señalado Rojo. El presidente de Pimeef ha advertido de que los veranos de calor intenso aumentan las necesidades de energía de las empresas. Rojo también ha señalado que algunas "tienen instalaciones que no se ajustan a su consumo real". En esta línea, Pimeef impulsará este otoño una campaña con su asociación de instaladores eléctricos para que los negocios revisen sus equipos y comprueben que la potencia contratada cubre sus necesidades.

En relación a ellos, Marí ha explicado que las interrupciones se han repartido por zonas urbanas y rurales, con especial incidencia en áreas turísticas con mucha actividad económica. Por su parte, Rojo ha destacado que "lo más llamativo ha sido que los fallos no se hayan concentrado en un único lugar". Además, el presidente del Consell ha insistido en los perjuicios para vecinos y empresas y en la necesidad de evitar que se repitan.

Las soluciones pasan por ampliar y renovar tramos de la red y crear conexiones alternativas. La idea es que, si se produce una avería, una zona pueda recibir electricidad por otra vía. Es lo que se conoce como "mallado". Marí ha aclarado que se trata de "obras puntuales" repartidas por la isla, no de ampliar la central eléctrica ni de construir grandes infraestructuras de transporte.

Qué obras se harán primero

El siguiente paso será crear mesas de trabajo con cada ayuntamiento para decidir qué obras deben hacerse primero y tramitar los permisos necesarios. El Consell y los municipios se han comprometido a agilizar las autorizaciones para que la burocracia no retrase los trabajos.

"Ahora que ya están identificados los puntos en los que es necesario actuar, debemos trabajar coordinadamente para que las intervenciones prioritarias puedan comenzar lo antes posible", ha señalado Marí. Cabe destacar que, según Endesa, las obras se ejecutarán de forma progresiva, a medida que se obtengan los permisos.

La mayor inversión será para Santa Eulària, con más de 5,4 millones de euros y 16 actuaciones, seguida de Sant Josep, con más de 4,8 millones y 21 intervenciones. Sant Antoni contará con más de tres millones y 14 actuaciones; el municipio de Ibiza, con cerca de 1,9 millones y 22, y Sant Joan, con más de 1,7 millones y cuatro. Es decir, la mayor parte del plan se centra en la red de media tensión. Endesa prepara, además, otro plan para la de baja tensión, que se sumará a estas inversiones.

Más mantenimiento y una respuesta más rápida

Por último, Marí ha insistido en que no basta con hacer nuevas obras: "También hacen falta revisiones de la red para prevenir averías y personal y material suficientes para actuar cuando se produzcan". "Las inversiones son necesarias, pero también lo es hacer un mantenimiento preventivo adecuado de toda la red", ha afirmado.

A su vez, Endesa ha trasladado que dispone de las plantillas y los servicios contratados necesarios. El presidente le ha pedido, aun así, que valore reforzar los equipos tras lo ocurrido este verano. Su reclamación es "reducir el tiempo que se tarda en recuperar el suministro", aunque no todas las averías puedan evitarse, ha defendido que sus consecuencias pueden ser menores si se atienden con rapidez.