La Escuela de Hostelería de Ibiza gradúa a una nueva generación de "facilitadores de la felicidad" en la mesa

Felices y algo nerviosos. Los alumnos de los distintos cursos y formaciones impartidas por la Escuela de Hostelería de Ibiza hacen fila en el pasillo del centro. Saldrán por una de las puertas del edificio para volver a entrar por la de la sala de actos, donde familiares, amigos y profesores les esperan para celebrar su graduación. "No están todos", confiesa Pepa Costa, directora de la Escuela de Hostelería de Ibiza. "Algunos están ya trabajando y muchos de quienes están aquí tienen prisa porque se incorporan", explica satisfecha Costa. En la ceremonia, celebrada este lunes, estuvieron presentes el conseller balear de Turismo, Jaume Bauzà; el director general de Turismo, Miquel Roselló; el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, y la directora en Baleares de la Escuela de Hostelería.

Por estas "prisas" de los alumnos, Costa anuncia un acto de graduación "rápido", de manera que todos tengan tiempo de recibir su diploma y disfrutar del tentempié organizado para la ocasión en la sala colindante. "Me vais a permitir, sin embargo, que destaque los retos y logros conseguidos este año", añade sonriente. "Hemos consolidado formaciones creadas el año pasado y se han añadido más, se ha ampliado el número de instituciones y empresas con convenio de colaboración para que los alumnos hagan sus prácticas y por primera vez hemos abierto nuestro restaurante, con un servicio de Navidad en el que participaron los alumnos de todos los cursos", enumera la directora. "Sobre todo, no olvidéis que somos facilitadores de la felicidad en una mesa. Las celebraciones siempre son en una mesa", concluye su intervención.

Alumnos de la Escuela de Hostelería de Ibiza durante la graduación / Vicent Mari

Estos "facilitadores de la felicidad" que se gradúan forman parte de diferentes disciplinas de la hostelería: están presentes alumnos del primer y segundo curso de Especialista en Cocina y Pastelería, del Máster en Alta Gastronomía y Gestión Culinaria, del curso Especialista Universitario en MICE o el curso de Sommelier. Todos viven su momento de emotividad e ilusión con la lectura de los discursos de un representante de cada curso, además de con la proyección de un vídeo con fotografías realizadas durante la formación.

"Crear momentos bonitos"

María, alumna del curso de Sommelier con "mención de expediente brillante", es la encargada de dar el discurso de su promoción. "Trabajamos en la hostelería, que es una profesión que para mí tiene algo que me gusta mucho, que es que trabajamos para crear momentos bonitos", cuenta María. "Hemos aprendido mucho y hemos catado muchísimos vinos", añade la joven, provocando las sonrisas de sus compañeros. "Pero lo mejor es que hemos aprendido mucha pasión detrás de cada viñedo y cada historia de diferentes regiones", destaca la joven.

También Alina, alumna del curso Especialista en Cocina y Pastelería, dedica unas palabras a sus compañeros, aunque pone el foco en sus profesores. "Al igual que somos la primera promoción, también hay profesores que lo son por primera vez porque se habían dedicado a la cocina profesional hasta entonces y lo han hecho genial", destaca la alumna. Su compañero Martín destaca igualmente la calidad de sus profesores y la enseñanza y se muestra muy contento de haber encontrado ya un empleo en un restaurante. "Comienzo la semana que viene y estoy muy contento porque me encanta la cocina. Ahora termino el curso y seguiré formándome y trabajando", explica el joven.

Marina Escandell, alumna del curso Especialista Universitario en MICE, sube a recoger su diploma y ofrecer su discurso ante los aplausos y vítores de sus compañeros. "Hasta ahora siempre me había tenido que ir fuera de la isla para hacer este tipo de formaciones, es un orgullo que ahora podamos hacerlo aquí. Ibiza merece esta escuela de hostelería", asegura.

Graduación de la Escuela de Hostelería de Ibiza / Vicent Marí

Las últimas palabras del acto las toman el conseller Jaume Bauzà y el presidente del Consell ibicenco, Vicent Marí. "La hostelería y restauración es un oficio exigente. Pide estar cuando los otros descansan y dar lo mejor cada día aunque las fuerzas flaqueen", reflexiona Bauzà. "Sois la industria de la felicidad, no subestiméis nunca este superpoder que tenéis", añade Bauzà. "Ibiza es turística y como tal ha de dar pasos hacia la excelencia de nuestro motor económico, y esta calidad se consigue con profesionales como vosotros", concluye el presidente del Consell.