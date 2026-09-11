"Los turistas nos dejan los baños hechos una asquerosidad", denuncia Andrea Garzón, limpiadora del aeropuerto de Ibiza

"Tenemos unas condiciones pésimas, nos enfermamos demasiado", lamenta Andrea Garzón, trabajadora de la empresa Optima Facility, encargada del servicio de limpieza del aeropuerto de Ibiza, durante la concentración convocada este viernes por la Unión General de Trabajadores (UGT) delante de la terminal. La razón por la que protestan es la precaria situación en la que han trabajado todo el verano: los baños del aeropuerto se atascan "todo el tiempo" y no se arreglan porque "no hay fontanero", denuncian los limpiadores.

Garzón vino a Ibiza a trabajar la temporada "hace un par de años" y la empresa le ofrece vivienda, por lo que ese no es un hándicap para la empleada. Aun así, manifiesta que la situación que viven no se puede sostener en el tiempo. "Todos los días es un caos en el aeropuerto, porque hay demasiados turistas. Ellos van en contra de los trabajadores, piensan que somos nosotros las culpables de que los baños se atasquen y de que las cadenas no bajen", asevera Garzón, quien añade: "Nos dejan los baños hechos una asquerosidad y tiene que estar una muy pendiente, porque el agua sale fuera".

Turistas "poco comprensivos"

"Nosotros lo que queremos es más fontaneros", reitera Marta Valladares, otra compañera del servicio: "Los limpiadores estamos muy mal con el tema de los baños: todo siempre se inunda, hay mucha inseguridad y algunas compañeras están enfermas", lamenta. Ella misma ha sufrido encontronazos con los usuarios. "Los pasajeros no son nada comprensivos, nos enfrentan y nos dicen de todo. Se les pone hasta la cara roja", explica Valladares.

"Todo esto nos afecta a nivel físico, mental, de todas las formas, y estamos muy cansados: no apetece ni venir al trabajo", dice Mónica, otra compañera que lleva 27 años haciendo este servicio: "Los usuarios vienen a quejarse y no sabes ni qué decirles, porque no es culpa nuestra, y se enfadan con nosotros. No lo entienden, al revés, se enfadan aún más".

"Nos faltan al respeto, nos empujan, dejamos el carro atravesado para cerrar el baño y nos golpean", enumera Garzón, en resumen: "Los turistas son muy maleducados y groseros". "Una vez un señor nos iba a pegar... Hay gente muy atrevida... Y por todo esto es por lo que queremos que los arreglen ya, es por lo que más estamos luchando", considera la trabajadora, que confiesa que tiene miedo no sólo de sufrir una agresión sino también de las consecuencias laborales que pueda tener para ella defenderse de ese pasajero.

S.K.

Vivienda sí, plus de insularidad no

"En estos 27 años aquí, nunca había pasado esto. Desde la pandemia no se ha mejorado nada y este es el peor año de todos", asevera Mónica. "Todo porque no hay fontaneros, pues que suban los presupuestos, porque pagan muy poco para las funciones que tenemos que hacer todos en el aeropuerto. A mí me gusta mi trabajo, pero llega un punto en el que te cansas", sigue.

A ella la empresa no le da vivienda, puesto que cuenta con una, aunque lamenta: "Pagues alquiler o tengas una hipoteca, no nos dan plus de insularidad nunca. Pero esto es una cuestión de empresa", expresa sin querer abundar más para no opacar el motivo principal de la protesta.