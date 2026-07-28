Can Secret: una finca centenaria, un huerto propio y una de las cartas más sorprendentes de Ibiza

En Sant Llorenç, dentro del Agroturismo Safragell, Can Secret recibe el verano con una carta renovada y muy ligada al terreno. El restaurante ocupa una finca centenaria, rodeada de campo, jardines y espacios tranquilos, y aprovecha esa ubicación para proponer una comida relajada. Su huerto propio gana protagonismo en esta época del año, con platos pensados para compartir, mirar al producto y disfrutar de una Ibiza más calmada, lejos del ruido habitual.

«Cuina amb ànima»

La casa define su cocina como «cuina amb ànima», una idea que se entiende mejor en la mesa que en cualquier etiqueta. Aquí la cocina mediterránea contemporánea se apoya en la proximidad, en el producto fresco y en una elaboración cuidada, pero fácil de leer. No se trata de vestir los platos, sino de darles sabor, intención y equilibrio. Tierra, mar y temporada marcan el ritmo de una carta que cambia sin perder su identidad.

La pérgola de Can Secret. | JOSE A. GÓMEZ

Una carta de temporada

Entre las novedades de este verano destaca el risotto de boletus y trufa fresca, cremoso, aromático y pensado para quienes buscan un plato de fondo. También llega la picaña madurada 60 días con parmesano, seta shimeji encurtida y wasabi, una combinación con intensidad, acidez y un punto picante. El cierre más fresco lo pone el ceviche de frutas con leche de tigre chilli thai vegana, un postre ligero y con contraste.

Estas incorporaciones se suman a platos que ya explican bien el estilo del restaurante. Las zanahorias asadas al curry con labne, la lasaña de alcachofa con tomate de la huerta confitado, la corvina salvaje con meloso de miso y trufa y la ensalada de encurtidos caseros con vinagreta de jengibre, aguacate, furikake y chipotle en adobo muestran el peso que tiene la huerta en la carta. Lo vegetal no es una alternativa, sino una parte central de la propuesta.

Un menú pensado para todos

Esa mirada también hace que Can Secret sea cómodo para mesas con gustos distintos. De los 24 platos de la carta, la mitad son aptos para vegetarianos y veganos, y el 90% son sin gluten. El dato importa porque no obliga a nadie a renunciar ni convierte las opciones especiales en un apartado aparte. La experiencia sigue siendo la misma para todos, con cocina sabrosa, técnica bien medida y un servicio que acompaña.

Picaña madurada 60 días. / CAN SECRET

El aceite ocupa otro lugar importante en Can Secret. Cada receta se acompaña del AOVE monovarietal que mejor encaja con la materia prima, una elección que suma matices sin tapar el plato. La bodega mantiene esa misma línea, con vinos nacionales e internacionales disponibles por copa o media copa. De esa combinación nace el menú gastronómico maridado con vinos y aceites, uno de los motivos para reservar con algo más de tiempo y dejarse guiar.

El espacio es otro de los atractivos. Hay jardines, zonas verdes, rincones al aire libre y una pérgola acristalada con vistas al campo. Abierto todo el año, Can Secret invita a disfrutar de una cena especial que puede alargarse tranquilamente hasta la sobremesa. Tiene capacidad para 140 comensales y puede acoger eventos de hasta 270 personas, combinando interiores y exteriores en celebraciones privadas, bodas íntimas, cumpleaños, encuentros de empresa, retiros o presentaciones.

Mapa de la ubicación de Can Secret.

Este verano suma una cita especial el 12 de agosto, con una cena especial con motivo del eclipse solar total visible en Baleares. Una forma distinta de volver al campo ibicenco, cenar sin prisa y cerrar la noche con una experiencia pensada para recordar.

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