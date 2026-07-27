Un lugar especial para disfrutar en Ibiza de la excelencia del producto frente al mar y a la silueta de Dalt Vila

En Marina Ibiza, con el Mediterráneo a sus pies y una panorámica privilegiada de Dalt Vila la ciudad amurallada de Ibiza, el restaurante Calma ha construido una propuesta gastronómica basada en una premisa tan sencilla como exigente: ofrecer el mejor producto posible y tratarlo con el máximo respeto. Una filosofía que convierte cada visita en una celebración de los sabores auténticos del mar y de la cocina mediterránea.

El restaurante está situado en Marina Ibiza, al borde del mar.

Pescados de Ibiza, directos a la mesa

La calidad de la materia prima es el eje sobre el que gira toda la carta de Calma. Especial protagonismo adquieren los pescados frescos capturados en aguas de Ibiza, seleccionados diariamente según las mejores piezas que ofrece el mercado y la temporada. Dentón, mero, serviola, gallo de San Pedro y otras especies locales llegan a la cocina en un estado excepcional, permitiendo que el producto sea siempre el gran protagonista del plato.

Desde Calma se disfruta de una de las vistas más espectaculares de la isla, con la silueta de Dalt Vila elevándose sobre el puerto.

La propuesta culinaria de Calma apuesta por elaboraciones sencillas, ejecutadas con una precisión impecable. Cada cocción, cada punto de plancha y cada preparación están concebidos para realzar las cualidades naturales de los ingredientes, preservando su textura, su frescura y todo su sabor. Es una cocina que entiende que la verdadera sofisticación reside en saber intervenir únicamente cuando es necesario.

Carta ligada al entorno mediterráneo

Esta filosofía se extiende también a mariscos, pulpos, calamares y al resto de productos del mar que forman parte de una carta profundamente ligada al entorno mediterráneo. El resultado es una gastronomía honesta y equilibrada, donde la excelencia nace de la combinación entre una materia prima extraordinaria y una ejecución técnica rigurosa.

Calma Restaurante Ibiza invita a disfrutar de los sabores del Mediterráneo. / Calma Ibiza

Pero la experiencia de Calma va más allá de la mesa. Degustar sus platos al borde del mar, disfrutando de la brisa mediterránea y el movimiento de gente constante de la marina, forma parte de su atractivo. A ello se suma una de las vistas más espectaculares de la isla: la silueta histórica de Dalt Vila elevándose sobre el puerto, una imagen icónica que alcanza toda su belleza durante el atardecer, cuando la luz dorada envuelve las murallas y crea una de las estampas más reconocibles de Ibiza.

La carta ofrece las mejores piezas de los pescados que hay en el mercado, siempre de temporada. / Calma

Una forma de entender la gastronomía

Producto, cocina y entorno conviven aquí en perfecta armonía. Calma representa una forma de entender la gastronomía en la que el respeto por el ingrediente, la atención al detalle y la conexión con el paisaje se convierten en los auténticos protagonistas. Una propuesta que invita a disfrutar de los sabores del Mediterráneo en un escenario privilegiado, donde cada plato refleja la riqueza del mar que rodea la isla y la esencia más genuina de Ibiza.

Mapa de ubicación de Calma Restaurant en Ibiza.

Dirección Calma Ibiza

Puerto Deportivo Ibiza Nueva, Marina Ibiza Paseo Juan Carlos I, s/n, 07800 Eivissa, Balearic Islands

Teléfono: + 34 971595595