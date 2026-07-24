El hijo de David Guetta debuta como dj en Ibiza con ANTS

Las propuestas de Ushuaïa Ibiza para este fin de semana recorren distintas generaciones de la música electrónica. El sábado, ANTS sitúa el sonido en el centro bajo el lema ‘NO SYSTEM. ONLY SOUND.’, con especial atención al debut de Elvis Guetta en esta residencia.

El joven dj, hijo de David Guetta, realiza su primera actuación en ANTS, un estreno que lo incorpora a una de las citas más reconocidas de los sábados en Ibiza. Su presencia compartirá protagonismo con dos esperados back-to-back: Andrea Oliva junto a Nic Fanciulli y Archie Hamilton con Ranger Trucco. El cartel se completa con Obskür y Raúl Rodríguez.

El domingo será el turno de Swedish House Mafia. Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso, que repasarán himnos como ‘One’, ‘Save the World’ y ‘Don’t You Worry Child’, junto a producciones recientes como ‘See The Light’ y ‘Ray of Solar’. Bea Sylvan y Nosefin abrirán una jornada reforzada por la producción audiovisual del escenario al aire libre, en un domingo dedicado al repertorio que convirtió al trío en referente mundial indiscutible.