Ants vuelve esta temporada a Ushuaïa Ibiza con una nueva propuesta de fiestas sin móviles

ANTS arrancará la temporada 2026 con un nuevo enfoque que refuerzará su compromiso con la música. Bajo el lema 'Sin sistema. Solo sonido', la emblemática fiesta celebrará su residencia todos los sábados en Ushuaïa Ibiza, del 2 de mayo al 3 de octubre, en lo que define como un reinicio de su identidad.

Según explica la organización, en los últimos días una serie de imágenes difundidas sin contexto y varias acciones en la calle, protagonizadas por grupos vestidos de negro que avanzaban en silencio, anticiparon que se aproximaba una nueva etapa. Esa estrategia culmina ahora en un planteamiento que vuelve a lo esencial: la pista de baile, el sonido y la comunidad.

ANTS nació en 2013 como una fiesta pensada para los auténticos clubbers y los workers que sostienen la temporada ibicenca. En 2026, la marca reivindica esas raíces y apuesta por centrar la atención en la música. El proyecto deja en segundo plano el exceso y los elementos accesorios para reforzar su identidad. "La música es la única autoridad", subrayan sus responsables.

Con el tech house como eje central, ANTS mantendrá su papel como plataforma tanto para figuras consolidadas como para nuevos talentos emergentes de la escena electrónica. La organización destaca su intención de ofrecer espacio a la nueva generación de DJs y productores ante una audiencia internacional.

El rebranding no responde, según indican, a una tendencia estética, sino a una decisión cultural. ANTS sostiene que su liderazgo se fundamenta en el sonido y en una comunidad global consolidada, por lo que prescindir de lo superfluo permite fortalecer el mensaje y la experiencia.

Además, la organización invita este año a vivir la fiesta sin móviles, con el objetivo de recuperar una pista de baile sin pantallas ni distracciones, donde la experiencia se centre en la música y la conexión entre el público. "La nueva temporada contará con una producción más depurada y con miles de ravers unidos bajo el concepto de The Colony", explican. Las entradas y mesas VIP para ANTS 2026 en Ushuaïa Ibiza ya están a la venta a través de su página web oficial.