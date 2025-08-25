Una joven se mete con la música electrónica de Ibiza: "No sé cantar, no sé bailar, no sé hacer nada con esto"

Desde los años 80, Ibiza ha sido mundialmente conocida por su música electrónica, momento en el que este sonido empezó a consolidarse en las pistas de baile de la isla gracias a la influencia de DJs británicos y europeos que encontraron en la isla un lugar donde experimentar con nuevos estilos.

A finales de esa década, fueron varias las discotecas que comenzaron a programar sesiones que mezclaban house, techno y balearic beat, un estilo muy vinculado a Ibiza por su mezcla de géneros. Gracias a algunos pioneros del sector, Ibiza se convirtió en una referencia internacional para los amantes de la música electrónica.

Hoy en día, la isla sigue siendo un punto neurálgico de la cultura electrónica. Cada verano, miles de personas viajan a Ibiza no solo por sus playas o su clima, sino por vivir una experiencia musical que no se repite en ningún otro lugar del mundo. Los mejores DJs del planeta actúan en la isla cada temporada, pero sigue habiendo un porcentaje del público que no aprueba esta música.

"No ponen reguetón"

Es el caso de una joven que ha criticado en TikTok el sonido que retumba en las discotecas. "En Ibiza solo ponen esta música. No ponen reguetón, no sé cantar, no sé bailar, no sé hacer nada con esto", dice la usuaria Sofía Matos. A su lado, un joven repite: "No puedo más, no puedo más".

Los comentarios no han cesado y la publicación ya acumula más de 800. "Si no sabes apreciar la buena música, ¿para qué vas a Ibiza?", comenta un usuario. "Porque esa es la cultura de Ibiza. Referencia mundial, que así siga", zanja otro.