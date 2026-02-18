ANTS lanza su serie Day & Night en Ushuaïa Ibiza

Ushuaïa Ibiza ha presentado la serie Ants Day & Night, un ciclo de cinco sábados que se celebrará del 2 al 30 de mayo y marcará el inicio de una nueva etapa del movimiento ANTS. La propuesta, según ha explicado la organización, devuelve el protagonismo a la pista de baile y a la música como lenguaje central, y combina debuts, encuentros B2B especialmente concebidos para cada fecha y cruces generacionales que amplían el universo artístico del proyecto.

La experiencia diurna se desarrollará en Ushuaïa Ibiza, "una producción renovada y enfocada en lo esencial", mientras que por la noche la fiesta continuará en [UNVRS]. La serie destacará a nuevos talentos internacionales que debutan en Ants, como M-High, Luuk van Dijk, L.P. Rhythm, Joëlla Jackson, Obskür, Patrick Mason, Riordan, Clüb De Combat, Discip y Kellie Allen.

Las fechas clave

2 de mayo

El ciclo abrirá con Green Velvet liderando la jornada diurna junto a los B2B Enzo Siragusa y L.P. Rhythm, y ALISHA y Obskür, "combinaciones que fusionan la experiencia underground con la energía emergente". M-High, Joëlla Jackson y el residente Raul Rodriguez completarán el line-up en Ushuaïa Ibiza. Por la noche, [UNVRS] recibirá a East End Dubs y Skepta, junto al B2B de Fleur Shore y Luuk van Dijk, además de Salomé Le Chat, Cameron Jack, Kellie Allen y Candidate.

9 de mayo

La segunda fecha situará a Nic Fanciulli, SOSA y Viot en Ushuaïa Ibiza, mientras que [UNVRS] acogerá a Andrea Oliva B2B Hot Since 82, Maceo Plex y Prunk B2B Riordan. Clüb De Combat, Pascal Moscheni y Hugo Martinez. Según explica la organización: "completan una programación nocturna orientada al house contemporáneo y al underground melódico".

16 de mayo

Andrea Oliva compartirá la cabina diurna con Chelina Manuhutu y ALISHA en Ushuaïa Ibiza. Por la noche en [UNVRS] contará con Patrick Mason que debutará en ANTS junto a HONEYLUV, mientras Nic Fanciulli, Francisco Allendes y Saraga.

23 de mayo

Ushuaïa Ibiza recibirá a Joris Voorn, Archie Hamilton y Job De Jong, mientras [UNVRS] reunirá a Andrea Oliva, Patrick Topping y TSHA, con Discip y The Menendez Brothers que completará la jornada.

30 de mayo

La serie concluirá con Adam Beyer B2B Ilario Alicante y AJ Christou B2B Francisco Allendes en Ushuaïa Ibiza. En [UNVRS], Loco Dice B2B Chris Lake protagonizarán uno de los sets más esperados de la temporada, acompañados por Fleur Shore, Manda Moor, Rafael, Manu Gonzalez, Rendher y Kim April.

Según afirma la organización de Ushuaïa Ibiza, esta serie no solo celebra la música y la pista de baile, sino que "reafirma la identidad internacional de Ants, su espíritu colaborativo y la renovación generacional que marca un nuevo capítulo del proyecto".